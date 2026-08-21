Málaga activa la cuenta atrás para el Auditorio de la Música: licita las obras por 202,6 millones y 48 meses de plazo

Otra imagen del futuro Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga licita la construcción del Auditorio de la Música por 202,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses. El proyecto contará con una superficie de más de 30.000 m², un auditorio principal de 1.900 plazas y una sala de cámara con más de 500 asientos. El Ayuntamiento financiará el auditorio junto a la Junta de Andalucía y la Diputación, y prevé obtener fondos privados mediante la venta del nombre y mecenazgo empresarial y particular. El complejo aspira a acoger más de 200 eventos anuales, revitalizar la zona oeste de la ciudad y reforzar Málaga como destino cultural de primer nivel.

Tras décadas de intentos fallidos y propuestas que quedaron sobre la mesa, Málaga pone en marcha el contador para contratar las obras de su tan ansiado Auditorio de la Música.

Apenas días después de que el Consejo de Administración de Promálaga diese luz verde al pliego de condiciones que va a regir este contrato millonario, con un volumen inicial de 202,6 millones de euros (IVA incluido), queda formalmente activada la licitación.

De acuerdo con los datos recogidos en el expediente oficial, las empresas interesadas en pujar por este megacontrato tienen hasta el 13 de octubre para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución material se estima en 48 meses.

El Auditorio se ha convertido con los años en uno de los principales anhelos del alcalde, Francisco de la Torre, quien avanza de manera decidida en el desarrollo de un equipamiento llamado a completar la ya significativa oferta cultural de la capital de la Costa del Sol.

El regidor impulsa esta operación con la colaboración de la Junta de Andalucía, dispuesta a financiar 25 millones de euros; la Diputación, con otros 10 millones, y el propio Consistorio, que reserva 15 millones. Por el contrario, sigue topándose con la negativa del Ministerio de Cultura a costear parte de la iniciativa.

Una circunstancia que obliga al regidor a poner sus ojos en la iniciativa privada. En este apartado, la estrategia municipal incluye la venta del nombre del Auditorio a una entidad privada, lo que está tasado en 40 millones de euros. Aunque será objeto de un concurso, ya ha mostrado interés Cajamar.

Detalles del proyecto

El proyecto municipal prevé una superficie construida de más de 30.000 metros cuadrados y un gran espacio destinado a las actividades musicales, con una capacidad cercana a las 2.000 localidades.

La actuación forma parte de la estrategia municipal para reforzar la posición de Málaga como destino cultural y ampliar su oferta para grandes acontecimientos musicales y culturales.

El documento técnico presenta el equipamiento como un complejo cultural de vanguardia, concebido como "espacio icónico" para la preservación y promoción de las artes escénicas, con capacidad para revitalizar la zona oeste de la ciudad, atraer inversión y apoyar un turismo de mayor poder adquisitivo.

El edificio incluirá un Gran Auditorio de hasta 1.900 localidades, una Sala de Cámara de más de 500 plazas, museo y tour interactivo de artes escénicas, salas de ensayo y conferencias, restaurante temático, zonas para congresos y aparcamiento.

Este equipamiento aspira a acoger más de 200 eventos al año entre ópera, teatro, musicales, conciertos, congresos, convenciones y visitas turísticas, con una previsión superior a 500.000 asistentes anuales entre público B2C, B2B, visitantes y turistas.

Los paquetes de naming (Palacio, Auditorio, Sala de Cámara, Museo & Tour) contemplan la integración del nombre del patrocinador en la denominación oficial de los espacios durante 40–50 años, visibilidad destacada en fachada, señalética interior y exterior, derechos de asociación de marca con los eventos, presencia en soportes físicos y digitales, y uso exclusivo de los espacios 2–3 días al año con hospitalidad VIP y acceso prioritario.

La figura de Mecenas Empresa Fundadora prevé aportaciones de 2 millones de euros por empresa, a pagar durante 5 años (400.000 € anuales) mediante donaciones acogidas a la Ley 49/2002, con deducciones fiscales del 40% los tres primeros años y del 50% los dos siguientes, lo que situaría la aportación real media en torno a 224.000 euros por año según los cálculos del propio dossier.

Estas empresas obtendrían visibilidad destacada en un Muro de Empresas Fundadoras, presencia en el material de temporada y la web, butacas nominativas en las primeras filas del Auditorio Principal, acceso preferente al Palacio, salas VIP, prioridad en compra de entradas y participación en un Comité Asesor y en una Gala Anual de Fundadores.

Para particulares, se contempla un mecenazgo de entre 3.000 y 5.000 euros repartidos en dos años, también con beneficios fiscales según la Ley 49/2002, a cambio de que su nombre figure de forma permanente en una placa sobre una butaca del Auditorio Principal o de la Sala de Cámara y de acceso anticipado a la compra de entradas para poder ocupar ese asiento.