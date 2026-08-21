Dos detenidos por agresión sexual en la Feria de Málaga: habrían realizado presuntos tocamientos a mujeres

Una de las atracciones de la Feria de Málaga. Patricia Sierra

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en la Feria de Málaga por presuntos tocamientos a mujeres en la madrugada del miércoles. Los arrestos fueron en dos actuaciones distintas: uno en la vía pública y otro en el interior de una caseta del Real del Cortijo de Torres. Uno de los detenidos, de 23 años, habría realizado tocamientos no consentidos a dos jóvenes dentro de una caseta, siendo retenido por los porteros hasta la llegada de la policía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en dos actuaciones distintas durante la madrugada del miércoles por presuntos tocamientos a mujeres en la Feria de Málaga, según han confirmado fuentes policiales.

Los dos hechos se produjeron en la madrugada del miércoles. Las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional detuvieron a los dos varones, de 23 y 32 años.

Se trata de dos actuaciones diferentes. Uno de los casos ocurrió en la vía pública, en una de las calles del Real del Cortijo de Torres, y el otro en el interior de una caseta. Los dos individuos quedaron detenidos por un presunto delito de agresión sexual.

En uno de los casos, según ha adelantado el diario Sur, los hechos se produjeron sobre las 04.00 horas, cuando el hombre habría realizado tocamientos a dos jóvenes dentro de una caseta del Real. Los porteros habrían tenido que intervenir para expulsar y retener al presunto autor hasta la llegada de los agentes.

Las dos jóvenes se encontraban en la caseta cuando el individuo comenzó a molestarlas mientras bailaban y, en un momento dado, les habría realizado tocamientos no consentidos, según la misma fuente.