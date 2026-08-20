Rajan a un joven con una botella rota en el Real de la Feria de Málaga: hay una investigación abierta

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven fue agredido con una botella rota en el Real de la Feria de Málaga la noche del domingo. La víctima sufrió varios cortes y acudió por sus propios medios al puesto sanitario de la feria. La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar al autor de la agresión. El lunes anterior, otro joven fue apuñalado en la feria y el presunto agresor ingresó en prisión provisional.

Nuevo suceso en la Feria de Málaga. La Policía Nacional ha abierto una investigación por una agresión a un joven en el Real Cortijo de Torres la noche del pasado domingo con una botella rota.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando rajaron en varias ocasiones a la víctima con esta botella. El chico se encuentra fuera de peligro. Al parecer, fue él mismo el que acudió hasta el puesto sanitario del Real de la Feria de Málaga para enseñarles los diferentes cortes que presentaba.

No ha trascendido detención al respecto de estos hechos. Se está buscando al autor con una investigación que está en curso.

Cabe recordar que también este pasado lunes un hombre fue arrestado por presuntamente apuñalar de gravedad a un joven en el Real de la Feria de Málaga. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido.