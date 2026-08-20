Así será el gran hospital de HM en Málaga: más de 120 camas, 10 plantas, 55,6 millones y 304 plazas de parking

Diseño del futuro hospital de HM junto a La Rosaleda de Málaga. Estudio 969

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo hospital de HM en Málaga contará con más de 120 camas y 10 plantas, alcanzando una altura total de 43,17 metros. La inversión global del proyecto asciende a 55,6 millones de euros, incluyendo el coste del solar y la construcción. El edificio dispondrá de 304 plazas de aparcamiento distribuidas en tres sótanos, que también albergarán servicios como radioterapia y espacios técnicos. El centro ofrecerá un amplio programa asistencial, incluyendo urgencias pediátricas y de adultos, UCI, maternidad, oncología, cirugía, diagnóstico por imagen y unidades específicas como la del dolor y la integral de la mujer.

El proyecto para levantar un nuevo hospital privado de HM Hospitales en el entorno de La Rosaleda avanza con una definición cada vez más concreta de sus características.

La documentación urbanística que acompaña al Estudio de Detalle permite conocer cómo será el edificio previsto, sus dimensiones, los servicios que albergará y el coste estimado de una actuación cuyo presupuesto global asciende a 55,6 millones de euros, incluyendo el valor del solar.

La propuesta plantea la construcción de un único edificio hospitalario de planta baja más nueve plantas, además de un casetón técnico en cubierta. La superficie construida computable sobre rasante alcanzará los 14.996,26 metros cuadrados, ligeramente por debajo de los 15.265,97 metros cuadrados de edificabilidad máxima permitida por el planeamiento.

Uno de los elementos que quedan definidos en la documentación es la dimensión vertical del futuro hospital. El edificio tendrá una altura estimada de 40,42 metros hasta la cubierta, a la que se sumarán los 2,75 metros previstos para el casetón técnico y los elementos de cubierta, hasta alcanzar una altura total de 43,17 metros.

Otra imagen del futuro hospital. Estudio 969

El documento justifica esta altura por las necesidades específicas de un edificio hospitalario, que requiere mayores espacios para instalaciones, estructuras y equipamientos que otros usos. También señala que la altura propuesta es inferior a la del edificio colindante utilizado como referencia urbanística.

La elección pasa por concentrar el programa en una única edificación, una alternativa que el documento considera la más ventajosa frente a otras opciones que contemplaban varios edificios. Para ello se prevé la agregación de dos parcelas situadas en la avenida Doctor Marañón, hasta configurar un ámbito de 2.554,88 metros cuadrados de suelo.

Más de 120 camas y un amplio programa sanitario

El futuro centro nace con vocación de convertirse en uno de los principales equipamientos privados de HM Hospitales en Málaga. El proyecto contempla más de 120 camas de hospitalización, además de un programa asistencial que incluye consultas, urgencias y numerosas especialidades médicas y quirúrgicas.

Entre los servicios previstos figuran urgencias pediátricas y de adultos, UCI pediátrica y de adultos, hospital de día, maternidad, oncología médica, radioterapia, medicina nuclear, cardiología, neurología, traumatología, cirugía general y digestiva, ginecología, pediatría, urología, oftalmología, dermatología y aparato digestivo, entre otros.

También se contemplan unidades específicas como la de endoscopias, unidad integral de la mujer, unidad del dolor y unidad de tráfico. El propio documento advierte de que el listado tiene carácter orientativo y que algunas especialidades podrían evolucionar en función de las necesidades y la demanda.

El proyecto incorpora además un bloque quirúrgico, servicios de diagnóstico y tratamiento y tecnología avanzada de diagnóstico por imagen.

Tres sótanos y 304 plazas de aparcamiento

Una de las cuestiones que el proyecto aborda expresamente es la falta de estacionamiento en el entorno. La solución pasa por construir tres plantas bajo rasante, con una superficie construida conjunta de 11.730,24 metros cuadrados.

El proyecto reserva 304 plazas de aparcamiento, frente a las 300 que resultarían de aplicar la reserva mínima calculada sobre los 14.996,26 metros cuadrados de techo hospitalario.

Los sótanos no estarán destinados exclusivamente al estacionamiento. El segundo nivel incorpora una superficie de 633,23 metros cuadrados destinada a radioterapia, además de espacios técnicos y auxiliares.

La distribución prevista contempla un primer sótano de 4.007,08 metros cuadrados, un segundo de otros 4.007,08 y un tercero de 3.716,08 metros cuadrados.

Un presupuesto de 55,6 millones

La documentación cifra en 55,6 millones de euros el presupuesto estimado global de la actuación. De esta cantidad, aproximadamente 11,7 millones corresponden al coste del solar, mientras que la parte correspondiente a la obra se sitúa en casi 37,5 millones de euros.

El proyecto está promovido por Sancha Proyectos S.L., propietaria de las parcelas que conforman el ámbito. La documentación señala que el objetivo es transformar estos suelos, actualmente vinculados a la ordenación productiva, para destinarlos a equipamiento comunitario privado de asistencia sanitaria.

El documento presenta el proyecto como una pieza estratégica dentro de la expansión de HM Hospitales en la provincia. La intención declarada es que este nuevo centro se convierta en el hospital de referencia del grupo en el sur de España, complementando su actual presencia en Málaga y otros proyectos de la provincia.