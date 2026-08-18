Málaga reabre dos playas al baño pero mantiene otras cuatro cerradas por la presencia de E.coli

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha reabierto al baño las playas de Campo de Golf-San Julián y El Palo tras mejorar la calidad del agua. Las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés siguen cerradas debido a altos niveles de E. coli. Las autoridades mantienen la bandera roja en estas playas como medida de precaución sanitaria. El origen del problema está relacionado con vertidos al mar tras una tormenta y el diseño de la red de saneamiento.

El Ayuntamiento de Málaga ha restablecido la bandera verde y ha reabierto al baño este martes las playas de Campo de Golf-San Julián y El Palo, tras confirmarse una mejora en la calidad de sus aguas. Sin embargo, el Consistorio mantiene el cierre en las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés, donde la bandera roja seguirá ondeando como medida de precaución sanitaria.

La decisión se basa en los resultados de las nuevas analíticas tomadas ayer por la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), que muestran un descenso generalizado en la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en los distintos puntos del litoral analizados.

No obstante, en las cuatro playas que permanecen cerradas, la concentración puntual de este parámetro continúa por encima de los niveles óptimos establecidos por el Real Decreto 1341/2007, de gestión de la calidad de las aguas de baño.

Por este motivo, la advertencia mediante bandera roja se mantendrá en estos puntos mientras persista la situación, con el objetivo de proteger la salud de los usuarios. Desde el Área de Playas del Ayuntamiento se han venido desarrollando labores de limpieza y retirada de restos en las zonas afectadas.

La empresa municipal continuará tomando muestras durante los próximos días para hacer seguimiento de la evolución de la calidad del agua en el litoral malagueño.

Según el Ayuntamiento, el origen de esta situación se remonta a la tormenta registrada en la madrugada del sábado 15 de agosto, que provocó alivios en distintos puntos del sistema de saneamiento, con el consiguiente vertido de aguas al mar.

Este tipo de alivios, según ha explicado el Consistorio, se registran en la "práctica totalidad" de los municipios costeros. La causa está en el diseño de la red general de saneamiento, que discurre paralela al litoral y recibe aportes de redes unitarias que recogen conjuntamente tanto las aguas residuales como las pluviales.