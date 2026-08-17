Este es el último edificio de apartamentos que abre en Málaga mientras la ciudad prohíbe nuevos proyectos

Interuor de uno de los apartamentos de Ocean Drive Málaga. Ocean Drive Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Ocean Drive Málaga abre en el Centro Histórico con 22 apartamentos turísticos que apuestan por la integración local y la autonomía del huésped. El establecimiento no cuenta con restaurante, bar ni grandes espacios comunes, promoviendo la conexión de los visitantes con la ciudad y su entorno. Cada apartamento incluye una guitarra española y dos obras de arte de la artista Andrea Reina, reforzando la identidad local y el valor del arte en la experiencia. OD Hotels amplía así su presencia en España, sumando Málaga a su cartera de alojamientos en ciudades como Ibiza, Barcelona, Madrid y Sevilla.

Málaga suma una nueva propuesta a su creciente oferta de alojamiento turístico. Ocean Drive Málaga ha abierto sus puertas en pleno Centro Histórico, en Cortina del Muelle, con un concepto que se distancia del modelo hotelero convencional: 22 apartamentos turísticos concebidos para combinar la autonomía de alojarse en un apartamento con los servicios y la identidad de la marca OD Hotels.

El establecimiento se encuentra a pocos pasos del puerto y plantea una relación diferente entre el alojamiento y la ciudad. De hecho, una de sus principales características es precisamente lo que no tiene: no dispone de restaurante, bar, terraza ni grandes espacios comunes. El acceso cuenta únicamente con un hall de llegada, equipado con una mesa que funciona como punto de bienvenida.

La filosofía detrás de esta decisión se resume en uno de los conceptos de la compañía: The Neighbormood, una manera de entender la hospitalidad que busca que el visitante no quede aislado del destino, sino que se integre en su entorno y descubra sus calles, comercios, mercados, cultura y vida cotidiana.

La intención es que la conexión con Málaga no comience cuando el huésped sale del edificio, sino desde el momento en que entra en su alojamiento.

Cada uno de los 22 apartamentos incorpora una guitarra española, un elemento pensado para introducir la música en la experiencia de una manera espontánea. El interiorismo también recurre a mobiliario y piezas vinculadas con el entorno local, dentro de la filosofía de OD Hotels de utilizar el diseño como una forma de conectar cada establecimiento con la ciudad en la que se encuentra.

La compañía define esta concepción del interiorismo como una «declaración de pertenencia», construida mediante materiales, arte, diseño y piezas con carácter propio.

En el caso de Málaga, uno de los elementos principales de esta apuesta es el arte.

Dos obras de arte en cada apartamento

Ocean Drive Málaga ha colaborado con la artista Andrea Reina para crear una intervención específica para el nuevo establecimiento.

Cada apartamento dispone de dos obras realizadas por la artista, dos piezas abstractas que representan cada una una mitad de un barrio de Málaga. Al contemplarlas conjuntamente, ambas forman una interpretación artística del lugar.

La intervención no se limita a las habitaciones. Las obras de Andrea Reina también están presentes en el hall de llegada, creando una continuidad visual entre el espacio de bienvenida y los apartamentos.

La colaboración responde a la voluntad de la marca de trabajar con artistas y creadores vinculados al destino y convertir el arte y el producto local en parte de la experiencia del huésped, y no únicamente en elementos decorativos.

Estudios y apartamentos con cocina

Los 22 alojamientos presentan diferentes configuraciones, entre estudios y apartamentos, algunos de ellos con balcón o terraza.

Todos están planteados para ofrecer una mayor autonomía que la de una habitación hotelera convencional e incorporan cocina integrada, luz natural y espacios pensados tanto para estancias cortas como para visitas de mayor duración.

Entre las opciones que presenta OD Hotels figuran estudios desde 24 metros cuadrados, estudios Deluxe con balcón y apartamentos independientes con dormitorio separado.

La propuesta busca así situarse en un punto intermedio entre el hotel tradicional y el apartamento turístico: el huésped dispone de espacios y equipamiento para organizar su estancia con mayor libertad, pero dentro de un establecimiento con una identidad de marca definida.

Una nueva incorporación a la expansión de OD Hotels

Ocean Drive Málaga se incorpora a la cartera de OD Hotels, marca perteneciente a Ramat, un holding empresarial orientado al sector turístico que inició su actividad en el año 2000.

La trayectoria de la compañía en el sector hotelero comenzó en 2006, con la adquisición del hotel Ocean Drive Ibiza, situado junto al puerto deportivo Marina Botafoch, y del Agroturismo OD Can Jaume by Ocean Drive.

Posteriormente, en 2016, llegó Ocean Drive Talamanca. Un año después, en 2017, la marca dio el salto a la Península con la apertura de un hotel boutique de cinco estrellas en el Eixample de Barcelona.

La expansión continuó con Ocean Drive Madrid, abierto en 2022 junto a la Plaza de Isabel II y el Teatro Real, y posteriormente con Ocean Drive Sevilla.