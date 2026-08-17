Subirse a los cacharritos de la Feria de Málaga cuesta hasta 10 euros: estos son los precios de 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Los precios de las atracciones en la Feria de Málaga 2026 oscilan entre 4 y 10 euros, siendo el Gigant XXL y el Extreme las más caras. El recinto del Real Cortijo de Torres cuenta con 49 atracciones para adultos y 49 para niños, además de 234 instalaciones de ocio y alimentación. Las atracciones familiares y para los más pequeños mantienen precios asequibles, rondando entre 4 y 5 euros. Se celebrarán actividades especiales como pasacalles infantiles y el 'Día del niño' con descuentos en las atracciones el 23 de agosto.

La Feria de Málaga 2026 ha vuelto a llenar el Real Cortijo de Torres de luces, música y, como cada agosto, largas colas de niños, adolescentes y adultos frente a los cacharritos para montarse en su preferido después de un año.

Antes de cruzar la puerta, muchos malagueños se hacen la misma pregunta: ¿Cuánto costarán este año subirse a las atracciones? ¿Habrán subido de precio?

Aquí te dejamos los precios actualizados de las atracciones que están este 2026 en el recinto ferial.

En el Real Cortijo de Torres hay un centenar de atracciones en la zona recreativa, 49 atracciones para adultos y 49 para el público infantil.

Además, se han instalado 234 instalaciones de ocio y de alimentación. De estas, 179 están dedicadas a la venta de productos de alimentación como hamburguesas, pizzas o bocadillos, buñuelos, gofres, patatas asadas, turrón, algodón de azúcar, mazorcas de maíz, chocolaterías, entre otros.

Los 55 puestos restantes son espacios dedicados al ocio como son los de juegos variados.

Las atracciones familiares, las más económicas

Las atracciones del Cortijo de Torres son para todas las edades y gustos. Desde el más pequeño que quiere montarse en el conocido Tren de la Bruja, los jóvenes y adultos que quieren subirse a la montaña rusa Ala Delta o en alguna casa del terror, que este año hay tres.

Para los más pequeños de la casa, los cacharritos clásicos mantienen precios asequibles. Los coches de choque, las autovías, el Aladdín, el Saltamontes, los columpios y el King Circus, el edificio en el que se deben de ir sorteando obstáculos para poder salir y están pensados para toda la familia, rondan entre los 4 y los 5 euros, en línea con los últimos años.

En esa misma franja de precio se sitúan otras opciones como el Skylab, el Gran Hotel o la versión de la casa del terror sobre raíles, todas ellas a 5 euros.

También a ese precio está una de las casas del terror en la que los que se monten deben realizar el recorrido a pie, no en un vagón, y la Súper Barca Vikinga XXL, una de las atracciones que más público reúne.

Quienes buscan más emoción sin llegar a las atracciones extremas tienen varias alternativas en torno a los 6 euros. Entre ellas se encuentran el Don Sapo, el Ratón Vacilón y la Casa del Terror clásica comparten ese precio.

Un peldaño por encima está el Extazy y la Noria, con un viaje por 7 euros, mientras que el Ala Delta, un clásico del Real, sube ligeramente su precio respecto a años anteriores hasta los 7,5 euros.

El Gigant XXL y el Extreme, entre las atracciones más caras

En la parte alta de la tabla de precios se mantienen los dos gigantes de siempre. El Gigant XXL, el imponente martillo que domina el perfil de la Feria, repite precio respecto al año pasado: 10 euros el ticket.

Le acompaña el Extreme, que se sitúa en esa misma cifra, marcando junto al Gigant XXL el techo de precios de este año entre las atracciones consultadas.

Actividades de esta semana en la zona de atracciones

En el Real Cortijo de Torres esta semana se irán realizando diferentes actividades y entre ellas hay varias dedicadas a los más pequeños.

En la zona de atracciones, tanto el día 17 como el día 20 en torno a las 20.00 horas, se celebrarán dos pasacalles infantiles en el espacio concesionado a los feriantes, con objeto de incentivar la presencia del público infantil.

Cabe recordar que el domingo 23, hasta las 02.00 horas de la madrugada del día 24, se celebrará el 'Día del niño', con una reducción en los precios de las atracciones.