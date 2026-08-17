Málaga cierra al baño seis playas por la presencia de E. coli

Las claves

Las claves Generado con IA Seis playas de Málaga han sido cerradas al baño por la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. coli). Las playas afectadas son Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo. El Ayuntamiento ha izado la bandera roja y prohíbe el baño mientras se repiten los análisis para seguir la evolución. El cierre está relacionado con vertidos al mar tras la tormenta del sábado 15 de agosto, que ya causó cierres previos.

La bandera roja regresa este lunes a algunas de las playas de Málaga, que quedan cerradas tras la detección de la bacteria E. coli.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, que ha informado de la prohibición de bañarse en las playas del Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo.

Sobre el particular, han precisado que durante los próximos días se irán repitiendo los análisis para hacer un seguimiento de la situación.

Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

El Consistorio ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persiste esta situación.

Cabe recordar que como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar. Desde el Área de Playas se han venido realizando labores de limpieza y retirada de los restos.

Varias de las playas ahora afectadas también tuvieron que ser cerradas al baño días atrás por estas mismas razones.