El lujo de comer en la Feria de Málaga 2026: de la patata asada a 6,50 al menú de 60 euros

Imagen de archivo de comida en una caseta en la Feria de Málaga. Adrián Gámiz

Las claves

Las claves Generado con IA Los precios para comer en la Feria de Málaga 2026 oscilan entre los 6,50 y los 60 euros. Las opciones más exclusivas, como los menús de Casa Lola con Tennessee, llegan hasta los 60 euros por persona e incluyen platos elaborados y bebidas. Existen propuestas intermedias y populares, desde menús de 35 euros en La Huella de Malafama hasta camperos y platos de comida rápida por menos de 20 euros. La oferta de comida rápida se mantiene con patatas asadas desde 6,50 euros y buñuelos a 5 euros la ración.

Comer en el Real Cortijo de Torres durante la Feria de Málaga es una tradición para muchos malagueños que con los años se ha ido encareciendo cada vez más. Este año, la Feria vuelve a demostrar que comer en el Real puede variar en función de la caseta que se elija o el puesto de comida que se elija.

Un recorrido por algunos de los establecimientos más destacados del recinto ferial confirma que la horquilla de precios este 2026 sigue siendo tan amplia como en ediciones anteriores, oscilando entre los 6,50 y los 60 euros.

Una de las casetas que marca el listón más alto es Casa Lola con Tennessee. Uno de sus menús que incluye jamón de cebo ibérico y queso semicurado, gambas cocidas, flamenquín de jamón ibérico y queso payoyo, croquetas de jamón y rabo de toro, y solomillo de cerdo ibérico al oloroso viejo como plato principal, se cobra a 60 euros por persona.

El otro menú, algo más sencillo, con patatas bravas, calamares y cazón en adobo y churrasquito de pollo con chimichurri, se queda en 50 euros. En ambos casos, el precio incluye vino, cervezas y refrescos para todo el grupo.

Muy cerca de esas cifras se sitúa La Huella de Malafama con su menú superferiante a 35 euros por comensal. La propuesta incluye jamón ibérico de bellota, puntitas de solomillo ibérico a la montillana y un lingote de atún encebollado, además de salmorejo con gelatina de amontillado y tres consumiciones de tinto o cerveza por persona.

Por otro lado, la Canasta vuelve a tener una amplia variedad de platos para comer. Entre ellos están el jamón de bellota Beher a 28 euros y la Tabla Flamenca (surtido de jamón, pollo, salmón y asado de ternera) a 29 euros.

Además, vuelven a vender su campero de asado de ternera o de pollo confitado al mismo precio, 19,50 euros, la misma cifra que ya marcaba el año pasado.

Dentro de sus "Sabores de Feria" hay margen para platos con otros precios, como el gazpacho en vaso a 8 euros o la ración de patatas gajo a 9 euros, aunque también aparecen opciones de precio elevado como el Plato Campero de filetes de pluma ibérica con dos huevos fritos, que llega a los 29 euros, o las croquetas, doce unidades por 17 euros.

En este punto, hay que señalar que este año en El Dorado está presente en el Real de la Feria. Sus precios oscilan entre los 4,90 euros el plato de patatas finas a los 16 euros de jamón 100% botella. No hay que olvidar sus camperos, cuyo coste va de los 8 euros del normal a los 11,90 euros del de pollo o shawarma.

Comida rápida y precios populares

Frente a estas propuestas más selectas, el Real conserva su oferta clásica de comida rápida a precios más contenidos. En un puesto de patatas asadas, la patata sola cuesta 6,50 euros, mientras que la versión Mogollón con salsa rosa, brava, atún, champiñones, jamón y más ingredientes sube hasta los 12 euros. La papa Rocki tiene su propio menú por 13 euros, y el menú de kebab de pollo se queda en 14 euros.

En otros puestos del recinto, un menú kebab puede encontrarse por 15 euros, mientras que un menú de hamburguesa ronda entre 8 y 12 euros según el tamaño y los ingredientes. Los buñuelos, uno de los dulces más populares de la Feria, se mantienen en 5 euros la ración.