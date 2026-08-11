Málaga da el paso clave para ampliar su Palacio de Ferias: 60.000 m², hasta 35 metros de altura y 2.000 plazas de parking

Vista aérea del Palacio de Ferias de Málaga y de los terrenos del Real de Cortijo de Torres. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga da un paso decisivo para ampliar el Palacio de Ferias y Congresos, previendo una edificabilidad máxima de 60.000 m² y hasta 35 metros de altura. La ampliación ocupará una parcela de casi 50.000 m², integrando parte del actual aparcamiento en superficie y el edificio existente. El nuevo proyecto contempla la creación de 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo para suplir las plazas perdidas y cubrir la demanda futura. La intervención busca consolidar el Palacio de Ferias como equipamiento estratégico, adaptándose al crecimiento de la actividad y la demanda de eventos.

Más de dos décadas después de que fuese inaugurado el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el Ayuntamiento da un paso decisivo para ampliar un complejo que, con el paso de los años, se ha quedado pequeño.

Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local tiene previsto dar luz verde este martes a la aprobación inicial del estudio de detalle mediante el que se ordena el extraordinario crecimiento previsto para las instalaciones.

El expediente, tramitado por la Gerencia de Urbanismo, dibuja la nueva edificación sobre una parcela de 49.188,55 metros cuadrados, sobre los que se autoriza una edificabilidad máxima de 60.000 metros cuadrados de techo.

La altura máxima permitida alcanza los 35 metros, mientras que la ocupación podrá ser del 90% de la parcela.

Este movimiento es clave en una operación sobre la que el Consistorio viene trabajando desde hace años. El instrumento ordena los volúmenes, alineaciones y rasantes, sentando las bases de la intervención futura.

El propio expediente señala expresamente que el Estudio de Detalle responde a la obligación prevista en el Plan Especial del Parque Ferial para hacer posible la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos.

Ocupación del suelo de aparcamiento

La operación afecta especialmente a la parcela E/Ap, que actualmente funciona como aparcamiento al servicio del Palacio de Ferias, actualmente reservado para la potencial ampliación del recinto.

El ámbito incorpora además 11.865,39 metros cuadrados de la parcela P, donde se encuentra el actual edificio del Palacio de Ferias, que vienen a sumarse a los 37.323,16 metros cuadrados de la parcela E/Ap.

La consecuencia más evidente será la desaparición del actual aparcamiento en superficie de buena parte de este espacio.

Para paliar esta evidente pérdida, el documento contempla que las plazas sean repuestas mediante un aparcamiento bajo rasante y que se atienda además la demanda generada por la ampliación.

En concreto, el Estudio de Detalle parte de 1.126 plazas existentes que deberán ser sustituidas y calcula otras 659 plazas adicionales asociadas a la nueva edificación. El resultado son 1.785 plazas necesarias bajo rasante, aunque el documento contempla finalmente 2.000 plazas de aparcamiento.

El propio expediente precisa que la superficie de techo utilizada para calcular esas nuevas necesidades de aparcamiento es de 54.126 metros cuadrados y que se trata de una cifra indicativa pendiente de concretarse en el futuro proyecto de edificación.

Hasta 60.000 metros cuadrados de techo

El parámetro que permite medir la dimensión de la operación es la edificabilidad. El Estudio de Detalle establece un máximo de 60.000 metros cuadrados de techo, con un índice de edificabilidad de 1,22 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo y una ocupación máxima del 90%.

La documentación explica que esa techo edificable responde a las necesidades funcionales derivadas de la ampliación y al programa de usos previsto en un anteproyecto que se encuentra actualmente en redacción.

El objetivo declarado es responder al incremento de la actividad de FYCMA y a la creciente demanda de espacios para congresos, ferias y otros eventos. En este sentido, se incide en la apuesta por consolidar su posición como equipamiento estratégico de la ciudad.

La actuación no plantea crear un recinto ferial independiente. La ordenación busca que la nueva edificación quede integrada con el Palacio de Ferias existente, estableciendo una ordenación conjunta entre la parte actual y la futura ampliación.

El movimiento urbanístico llega después de que el 24 de junio de 2026 el gerente de Urbanismo instara al Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística a elaborar el Estudio de Detalle necesario para la ampliación. El 13 de julio, el Servicio de Planificación y Ordenación Urbanística emitió el informe proponiendo su aprobación inicial.

El paso urbanístico previo a la construcción

El Plan Especial PE-T.2 «Parque Ferial» ya contemplaba la posibilidad de utilizar la parcela E/Ap, actualmente destinada a aparcamiento, para ampliar el conjunto edificatorio. Para ello establecía la necesidad de tramitar previamente un Estudio de Detalle.

La solución prevista para el estacionamiento pasa por llevar las plazas bajo rasante. La documentación justifica esta solución tanto para recuperar las plazas que desaparecerán con la ampliación como para atender las nuevas necesidades vinculadas al incremento de superficie.

El documento plantea los accesos al aparcamiento. El acceso desde la rotonda de la avenida Ortega y Gasset quedaría destinado al patio de carga y descarga, mientras que las entradas y salidas de vehículos privados se plantean por la calle José Blázquez 'El Maño', dejando el acceso desde la avenida como salida excepcional en situaciones de emergencia cuando no fuera posible utilizar el otro itinerario.