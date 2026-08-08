Una promotora mallorquina proyecta un nuevo hostel en Málaga sobre uno de los grandes vacíos de La Trinidad

Infografía del albergue proyectado en el barrio de La Trinidad. Estudio Feroca

Las claves

Las claves Generado con IA Una promotora mallorquina proyecta un nuevo hostel urbano en el barrio de La Trinidad, Málaga, con una inversión estimada de 2,3 millones de euros. El desarrollo se realizará sobre siete solares vacíos situados entre las calles Ibn Gabirol, Zamorano y Arquitecto González Edo, y requiere la expropiación de uno de ellos. El Estudio de Detalle aprobado ordena las parcelas y plantea edificios de hasta dos plantas, además de incluir un aparcamiento privado bajo el viario público. El proyecto supone la expansión en la Península del Grupo Oliver Mateu, consolidado ya en Baleares en el sector de albergues turísticos.

Uno de los grandes vacíos urbanos que aún permanecían sin desarrollar en el popular barrio de La Trinidad, a escasos metros de calle Mármoles y en la frontera misma al Centro Histórico de Málaga, comienza a tener un futuro definido.

Una promotora mallorquina avanza ya de manera decidida en la ordenación de los suelos afectados por el proyecto de hospedaje, con una inversión inicialmente prevista de unos 2,3 millones de euros.

La hoja de ruta trazada se empieza a consolidar después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobase la semana pasada de manera inicial el Estudio de Detalle que permitirá impulsar la transformación de siete solares sin edificar para levantar un nuevo albergue urbano.

La actuación afecta a un conjunto de parcelas ubicadas entre las calles Ibn Gabirol, Zamorano y Arquitecto González Edo, dentro del ámbito del PERI Trinidad-Perchel (PAM-R.4).

Delimitación de las parcelas donde se proyecta el albergue. Estudio Feroca

Aunque esta aprobación constituye únicamente el primer paso de la tramitación urbanística, resulta imprescindible para hacer viable el desarrollo del proyecto y permitir posteriormente la solicitud de la licencia de obras.

La documentación que acompaña al expediente identifica como promotor a la sociedad Oliver Oliveira SL, perteneciente al Grupo Oliver Mateu, una compañía con sede en Palma de Mallorca y una amplia trayectoria tanto en el sector inmobiliario como en la explotación de albergues turísticos.

El proyecto previsto en Málaga supondrá, según la memoria económica, el inicio de la expansión del grupo en la Península, después de consolidarse en Baleares con la gestión de más de 600 camas en este segmento del mercado turístico.

Siete solares sin construir

Actualmente, el ámbito objeto de actuación permanece completamente vacío. Los siete solares, que suman fachadas a las calles Ibn Gabirol, Zamorano y Arquitecto González Edo, carecen de edificaciones y únicamente están delimitados por un vallado provisional, una imagen que desde hace años forma parte del paisaje urbano de esta zona situada entre La Trinidad y el Centro Histórico.

El objetivo del Estudio de Detalle es ordenar urbanísticamente estas parcelas para hacer posible un desarrollo conjunto, adaptando las alineaciones previstas por el planeamiento y definiendo los volúmenes edificables.

Entre otras cuestiones, el documento plantea una nueva alineación en la calle Ibn Gabirol, posibilita la agrupación de las siete parcelas para tratarlas como una única actuación urbanística y fija una ordenación de alturas con edificios de baja más dos plantas hacia Ibn Gabirol y de baja más una planta hacia Arquitecto González Edo, respetando los criterios establecidos por el PERI Trinidad-Perchel.

Alzados del proyecto. Estudio Feroca

El desarrollo completo de la actuación queda ligado, además, a la expropiación de uno de los siete solares incluidos en el ámbito.

Se trata de la parcela situada en el número 57 de la calle Zamorano, la única que no pertenece al promotor. El propio Estudio de Detalle considera "necesaria y urgente" esta actuación, al ocupar prácticamente la totalidad del viario previsto por el planeamiento urbanístico.

De hecho, el documento recuerda que esta expropiación ya estaba contemplada en la modificación de la delimitación de unidades de ejecución del PERI Trinidad-Perchel aprobada en 2010 y llega incluso a plantear dos escenarios distintos para el desarrollo del edificio, dependiendo de si la adquisición del suelo se produce antes o después de la construcción.

Aparcamiento privado bajo el viario

Otro de los elementos singulares de la propuesta consiste en la utilización del subsuelo del viario público para crear un aparcamiento privado.

El promotor solicita que pueda desafectarse el subsuelo a partir de 1,30 metros bajo rasante para constituir un complejo inmobiliario que compatibilice el uso público de la superficie con un estacionamiento privado en el nivel inferior, posibilidad contemplada por el PGOU de Málaga para determinados supuestos.

La superficie máxima destinada a este uso alcanzaría los 299,48 metros cuadrados, aunque podría reducirse hasta 192,35 metros cuadrados dependiendo del momento en que se materialice la expropiación de la parcela pendiente.