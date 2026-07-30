Málaga licita el mayor salto de su sistema público de bicicletas: 33,2 millones para 1.000 bicis eléctricas y 100 estaciones

Imagen de archivo de una ciclista circulando junto a una de las antiguas estaciones de Málagabici. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga licita un nuevo sistema público de bicicletas eléctricas con una inversión de 33,2 millones de euros para 1.000 bicicletas y 100 estaciones. El contrato, con una duración de 10 años, incluye la implantación, gestión y mantenimiento integral del sistema MálagaBici, así como el desarrollo de una app para usuarios. El sistema está diseñado para poder duplicar su capacidad en el futuro, permitiendo hasta 2.000 bicicletas y 200 estaciones. Las estaciones estarán distribuidas en puntos estratégicos como el centro, estaciones de transporte, hospitales, universidades y zonas turísticas, priorizando la cobertura territorial y la demanda.

Málaga quiere dar un salto de escala en su apuesta por la movilidad sostenible. Y con este objetivo, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el nuevo sistema público de préstamo de bicicletas de la ciudad, bautizado como MálagaBici.

El contrato tiene un valor inicial de 33,23 millones de euros, fondos con los que se pretende desplegar 1.000 bicicletas eléctricas distribuidas en 100 estaciones inteligentes. La vigencia del contrato es de 10 años. Además, el sistema nace diseñado para poder duplicar su capacidad en el futuro.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha abierto el concurso para adjudicar un servicio que tendrá una duración de diez años, sin posibilidad de prórroga, y cuyo plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto.

La iniciativa supone la renovación integral del sistema de bicicleta pública de la ciudad y se enmarca en la estrategia municipal para reforzar la movilidad sostenible, impulsar el uso de medios de transporte no contaminantes y favorecer la intermodalidad con el resto de la red de transporte público.

Plano con la localización de las estaciones del nuevo sistema MálagaBici. Ayuntamiento de Málaga

Un sistema completamente nuevo

El contrato no contempla únicamente el suministro de bicicletas. La empresa adjudicataria deberá implantar, poner en funcionamiento y gestionar de forma integral todo el sistema durante la próxima década.

Entre sus obligaciones figuran el suministro mediante renting de las bicicletas eléctricas, la instalación y mantenimiento de las estaciones de anclaje, el desarrollo de toda la plataforma tecnológica, la atención al usuario, el mantenimiento de la flota y la gestión logística necesaria para garantizar la disponibilidad del servicio.

La implantación inicial incluirá 1.000 bicicletas eléctricas, todas ellas equipadas con asistencia al pedaleo, sistemas antirrobo y autonomía suficiente para prestar el servicio en condiciones de uso intensivo.

Junto a ellas se instalarán 100 estaciones inteligentes, con una capacidad media de una veintena de anclajes por punto y equipadas con sistemas de recarga para las bicicletas eléctricas.

Preparado para duplicar su tamaño

Uno de los aspectos más relevantes del pliego es que el Ayuntamiento exige que el sistema nazca con capacidad suficiente para crecer sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura.

Aunque el contrato arrancará con 1.000 bicicletas y 100 estaciones, el modelo deberá ser escalable para permitir futuras ampliaciones que puedan alcanzar, de forma orientativa, 2.000 bicicletas eléctricas y 200 estaciones, duplicando así la capacidad inicial del servicio.

El nuevo MálagaBici estará plenamente integrado en el ecosistema de movilidad de la ciudad.

El adjudicatario deberá desarrollar una aplicación móvil para iOS y Android desde la que los usuarios podrán localizar bicicletas disponibles, gestionar préstamos y acceder a todos los servicios del sistema.

Además, la plataforma deberá ser interoperable con el Consorcio de Transportes, los servicios de movilidad integrada (MaaS) y la futura aplicación municipal de movilidad que desarrolla el Ayuntamiento, permitiendo integrar en un único entorno distintos modos de transporte urbano.

El sistema también contará con una plataforma de gestión que permitirá a la EMT supervisar en tiempo real el estado de las bicicletas y de las estaciones, controlar incidencias, gestionar tarifas, consultar estadísticas de uso y realizar el seguimiento económico del servicio.

Pensado para conectar toda la ciudad

La distribución inicial de las estaciones ya ha sido planificada por el Ayuntamiento siguiendo criterios de cobertura territorial y demanda potencial.

Las ubicaciones priorizarán el Centro histórico, los principales nodos de transporte —como estaciones de Cercanías, Metro e intercambiadores de autobuses—, además de campus universitarios, hospitales, edificios administrativos y zonas de gran atractivo turístico, incluidos los entornos de playa.

No obstante, el Consistorio se reserva la posibilidad de modificar la ubicación de las estaciones durante la ejecución del contrato por razones técnicas, urbanísticas, de movilidad o de interés público.

La inversión comenzará en 2027 y se prolongará hasta 2037, con anualidades que rondarán los 3,2 y 3,5 millones de euros durante la mayor parte del periodo de explotación.

El Ayuntamiento defiende que el nuevo MálagaBici constituye una infraestructura estratégica para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, reducir el uso del vehículo privado y reforzar la movilidad activa en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 31 de agosto.

La adjudicación tendrá en cuenta tanto criterios económicos como técnicos. El precio tendrá un peso máximo de 53 puntos, mientras que las mejoras y aspectos relacionados con la calidad del servicio podrán aportar hasta 17 puntos adicionales. Otros 30 puntos corresponderán a criterios evaluables mediante juicio de valor relacionados con la propuesta técnica presentada por los licitadores.