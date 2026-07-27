Así son las 599 VPO en alquiler que Málaga estrenará en 2029: desde 342 euros al mes, con piscina y zonas deportivas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga construirá 599 viviendas protegidas para alquiler en Campanillas y Cortijo Merino, con precios desde 341,85 euros al mes. Las promociones, previstas para estrenarse en 2029, incluirán piscinas, pistas deportivas, zonas verdes y salas polivalentes, además de terrazas y aparcamientos para bicicletas. Habrá 351 viviendas de un dormitorio y 248 de dos dormitorios, entre ellas 29 adaptadas para personas con movilidad reducida. Los alquileres serán un 21% más bajos que el máximo permitido, gracias a la oferta de la adjudicataria Genivs, y tendrán certificación energética A.

Una de las mayores operaciones municipales de vivienda protegida en alquiler de los últimos años da un paso más.

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este lunes los proyectos de las 599 viviendas protegidas que se levantarán en cinco parcelas municipales de Campanillas y Cortijo Merino, un desarrollo que permitirá ofrecer alquileres desde 341,85 euros mensuales para jóvenes y mayores inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Las promociones forman parte del Plan Joven de Vivienda Asequible impulsado por el Consistorio y promovido por Genivs Insulae, adjudicataria del segundo de los tres grandes lotes del concurso municipal para construir vivienda protegida sobre suelos de equipamiento.

En el acto han estado presentes el alcalde, Francisco de la Torre, así como los concejales de Vivienda y Regeneración Urbana y de Urbanismo, Francisco Pomares y Carmen Casero, y Mari Carmen Sanz, socia fundadora de Genivs.

Detalle de la nueva promoción. Genivs

La previsión municipal pasa por iniciar las obras en abril de 2027, finalizar la construcción en diciembre de 2028 y entregar las viviendas en marzo de 2029.

El lote presentado reúne cinco actuaciones repartidas entre el distrito de Campanillas, en el entorno del sector Universidad, y Cortijo Merino, en Cruz del Humilladero.

En conjunto se construirán:

599 viviendas protegidas.

29 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

351 viviendas de un dormitorio.

248 viviendas de dos dormitorios.

Todas las promociones contarán con certificación BREEAM, calificación energética A, terrazas, zonas ajardinadas, espacios comunitarios y aparcamientos para bicicletas.

Además, los proyectos incorporan servicios poco habituales en promociones protegidas, como piscinas comunitarias, solárium, pistas deportivas, parques infantiles, jardines y salas polivalentes para actividades vecinales.

Alquileres desde 342 euros

Uno de los aspectos más relevantes es el precio previsto de los alquileres.

Las viviendas de un dormitorio, con unos 43 metros cuadrados útiles, tendrán rentas desde 341,85 euros mensuales.

Las de dos dormitorios, con unos 58 metros cuadrados, partirán de 461,10 euros al mes.

A estas cantidades habrá que sumar el coste de la plaza de aparcamiento y el trastero, fijado en 157,41 euros mensuales.

Estos importes son posibles gracias a la rebaja ofertada por la adjudicataria respecto al precio máximo permitido en el concurso.

El pliego establecía un alquiler máximo de 10,06 euros por metro cuadrado útil, mientras que la oferta de Genivs rebaja ese precio un 21%, situándolo en torno a 7,95 euros por metro cuadrado.

Diseño de la nueva promoción de VPO en Málaga. Genivs

Una pieza del mayor plan municipal de alquiler

Las 599 viviendas representan el mayor lote del concurso municipal mediante el que el Ayuntamiento ha cedido 14 parcelas para levantar vivienda protegida en alquiler.

Cuando el programa esté completamente desarrollado permitirá construir 1.181 viviendas y alojamientos protegidos repartidos entre tres adjudicatarios.

Genivs desarrollará las 599 viviendas ahora presentadas, mientras que Fundación Salas levantará 234 viviendas y alojamientos y Fundación Casas construirá otras 348 viviendas y alojamientos, pendiente aún de concretar el detalle definitivo de sus proyectos.

El Ayuntamiento también ha incorporado un incentivo económico para facilitar la viabilidad de estas promociones.

En el caso del lote adjudicado a Genivs, el Consistorio contempla una subvención máxima de 10,78 millones de euros, equivalente a hasta 18.000 euros por vivienda.

La ayuda solo se abonará si las promociones no obtienen financiación procedente de programas estatales o autonómicos, ya que las subvenciones de otras administraciones tendrán prioridad.