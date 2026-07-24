Detienen al presunto autor de las pintadas a la estatua del Marqués de Larios en las celebraciones del Mundial

Detienen al presunto autor de las pintadas a la estatua del Marqués de Larios en las celebraciones del triunfo de la Selección en el Mundial

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Las claves Generado con IA Un hombre de 26 años ha sido detenido como presunto autor de las pintadas a la estatua del Marqués de Larios en Málaga. El acto vandálico ocurrió la madrugada del lunes 20 de julio, durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Española de Fútbol en el Mundial. La cara de la estatua, obra de Mariano Benlliure, fue pintada de rojo y el suceso fue grabado y difundido por numerosos ciudadanos en redes sociales. El detenido está en dependencias policiales y afronta posibles penas de seis meses a tres años de prisión, además de multa, por un delito contra el patrimonio histórico.

Un hombre de 26 años ha sido detenido como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, por haber vandalizado la estatua del Marqués de Larios, según han informado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado lunes 20 de julio, durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Española de Fútbol en el Mundial.

Un individuo pintó de rojo la cara de la histórica estatua del Marqués de Larios, obra de Mariano Benlliure, situada en la confluencia de calle Larios con Alameda Principal.

El acto vandálico, captado por numerosos ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones, se difundió rápidamente a través de redes sociales.

Ante la gravedad de lo sucedido, Policía Nacional realizó numerosas gestiones para lograr identificar al presunto autor, que ha sido localizado en la mañana de este viernes por agentes del Grupo de Investigación y Protección, una intervención conjunta y coordinada entre ambos Cuerpos.

El joven se encuentra en dependencias policiales y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Los delitos contra el patrimonio histórico y los Bienes de Interés Cultural (BIC) contemplan penas de seis meses a tres años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.