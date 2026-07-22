Detenido un joven de 24 años por golpear a su pareja, embarazada de 6 meses, en el aeropuerto de Málaga

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 24 años por agredir a su pareja, embarazada de seis meses, cerca del aeropuerto. Varios ciudadanos alertaron a los agentes tras presenciar la agresión y la víctima huyó corriendo del lugar. Las cámaras de seguridad confirmaron que el individuo golpeó a la mujer en varias ocasiones. La víctima fue localizada después y recibió asistencia e información sobre sus derechos como víctima de violencia de género.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja, embarazada de 6 meses, en los alrededores del Aeropuerto de Málaga.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio, sobre las 00.35 horas. Una unidad del cuerpo que realizaba funciones de seguridad por la zona fue alertada por var ciudadanos de que un joven estaba golpeando a su pareja, que según los testigos se encontraba visiblemente embarazada.

Ante la gravedad de lo que se les trasladaba, los agentes localizaron al presunto autor. La mujer había abandonado el lugar corriendo tras la agresión.

Según ha informado la Policía Local, el detenido habría reconocido a los agentes una discusión con su pareja, con la que convive y que se encuentra embarazada.

Durante la intervención se personaron los responsables del dispositivo de Vigilancia de Seguridad del recinto aeroportuario, que comunicaron a los policías que el operador de las cámaras de seguridad había visualizado las grabaciones. En esas imágenes se comprueba cómo el individuo golpea a su pareja en varias ocasiones.

Con ese respaldo, los agentes procedieron a la detención del hombre, le leyeron sus derechos y lo trasladaron a dependencias policiales para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

La víctima fue localizada poco después en las inmediaciones del recinto aeroportuario. Los agentes le ofrecieron asistencia y le informaron de los derechos que le asisten como víctima de violencia de género.

Dónde pedir ayuda

La Policía Local de Málaga recuerda que cualquier persona que sea víctima de violencia de género, o que tenga conocimiento de que una mujer pueda serlo, puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura telefónica.

El Ayuntamiento cuenta además con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), un equipo de abogadas especializadas en violencia de género que atiende de forma presencial y telefónica en los números 010 y 679 661 800, las 24 horas del día, todos los días del año.