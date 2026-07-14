La tetería de San Agustín se va a convertir en un Carrefour City: ya están trabajando en la reforma del local

Las claves

Las claves Generado con IA El local de la histórica Tetería de San Agustín en Málaga será transformado en un supermercado Carrefour City, cuyas obras ya han comenzado. La tetería, que funcionó durante 32 años, cerró definitivamente en febrero debido a la subida del alquiler tras el cambio de propietarios del edificio. Carrefour City busca captar tanto al cliente de paso como al turista, y este será el sexto establecimiento de la cadena en el centro de Málaga. El cierre de la tetería ha generado críticas en redes sociales, donde se lamenta la pérdida de negocios tradicionales frente a la llegada de franquicias y cadenas.

En el número 9 de la calle San Agustín, en pleno Centro de Málaga, los operarios entran y salen del local donde durante 32 años funcionó la histórica Tetería de San Agustín.

El nuevo inquilino tiene nombre: Carrefour, que prepara allí un establecimiento de su formato City.

El negocio, fundado en 1993, iba a cerrar inicialmente el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, fueron logrando sucesivas prórrogas hasta que el cierre definitivo llegó el 8 de febrero, con Alejandro Camacho, su gerente, y un equipo de casi 20 trabajadores despidiéndose entre abrazos de clientes, que degustaron sus últimos batidos, tal y como contó este periódico entonces.

Desde la propia tetería siempre señalaron la especulación inmobiliaria como la causa real del cierre.

El edificio, con 15 apartamentos además del local, pasó de sus propietarios originales a un banco y después a fondos de inversión extranjeros, que llegaron a pedir un alquiler 4 veces superior al que venían pagando.

El local ha permanecido cerrado desde entonces. Las obras que se observan en las últimas horas confirman que muy pronto tendrá nuevo uso: un supermercado Carrefour City, el formato urbano con el que la cadena francesa busca captar al cliente de paso y al turista alojado en el Centro Histórico.

Carrefour estrenó este concepto en Andalucía hace un año, el 11 de julio de 2025, con la apertura de su tienda en la Plaza de la Constitución, a apenas unos metros de la antigua Tetería.

Aquella tienda cuenta con una sala de ventas de 174 metros cuadrados y ofrece más de 1.500 referencias de alimentación y droguería pensadas para cubrir las demandas de consumo de los viajeros.

El formato City abre todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en un horario de 9.00 a 1.00 de la madrugada, y opera bajo el régimen de franquicia. Se diferencia así del Carrefour Express, el otro formato de proximidad de la cadena, diseñado para superficies a partir de 100 metros cuadrados y pensado para facilitar la compra ofreciendo un surtido de marcas líderes y propias, orientado más a la compra diaria de reposición que al consumidor de paso.

De confirmarse, el nuevo local sería el sexto establecimiento de Carrefour en el Centro de Málaga entre sus líneas City y Express, un dato que refleja el ritmo de expansión de la cadena en el casco histórico de la ciudad.

Las primeras reacciones en redes sociales han sido mayoritariamente negativas. Varios malagueños han señalado ya el anuncio como un símbolo más de la pérdida de identidad del Centro, en la misma línea de las críticas que se repitieron en febrero tras el cierre de la Tetería, cuando numerosos vecinos recordaban que la magia de las ciudades reside en los negocios con encanto propio y no en las cadenas ni las multinacionales.

La marcha de la Tetería de San Agustín se suma así a la lista de comercios tradicionales del Centro de Málaga, como Calzados Hinojosa o la ferretería El Llavín, que en los últimos años han dado paso a franquicias o locales destinados al turista.