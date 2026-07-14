El papel de aluminio, la trampa que delató a la banda que robaba en coches de Mijas, Marbella y Manilva

Objetos recuperados por la Guardia Civil tras detener a tres personas por robar en el interior de vehículos de varios municipios de Málaga. GC

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba en coches en Mijas, Marbella, Manilva y Málaga capital, deteniendo a tres personas. El grupo utilizaba inhibidores de frecuencia para impedir el cierre remoto de los vehículos y robaba objetos del interior sin dejar signos de forzamiento. Los objetos robados eran enviados por paquetería envueltos en papel de aluminio para evitar ser detectados. Han sido recuperados efectos sustraídos como ordenadores, tablets, móviles y relojes, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a cometer robos en el interior de vehículos y ha detenido a tres personas, según ha informado en un comunicado.

La investigación, desarrollada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas, se inició tras detectarse un incremento de las denuncias por sustracciones en vehículos estacionados en aparcamientos de supermercados y centros comerciales de Mijas, Marbella y Manilva, además de Málaga capital.

En todos los casos, las víctimas afirmaban haber dejado correctamente cerrados sus vehículos y no observaban después signos de forzamiento.

Las pesquisas permitieron determinar que los tres individuos actuaban de forma coordinada.

Uno de ellos vigilaba a las posibles víctimas en las inmediaciones de los establecimientos, mientras otro utilizaba inhibidores de frecuencia para bloquear la señal de cierre remoto de las puertas de los vehículos e impedir así que quedaran cerrados. Posteriormente, accedían al interior y sustraían los objetos de valor.

Tras cometer los asaltos, los integrantes de la banda se deshacían de los objetos robados enviándolos por servicios de paquetería, envueltos en papel de aluminio para evitar ser detectados.

Durante la investigación fueron identificados y detenidos los tres integrantes de la organización, a los que se imputan siete delitos de robo en interior de vehículo, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La Guardia Civil ha intervenido numerosos objetos utilizados para la comisión de los delitos y ha recuperado efectos sustraídos, entre ellos ordenadores portátiles, tablets, móviles, gafas de sol, relojes, bolsos y carteras, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.