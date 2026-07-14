McDonald's ya trabaja en su nuevo restaurante del paseo marítimo del litoral oeste de Málaga

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Las claves Generado con IA McDonald's abre un nuevo restaurante en el número 55 de la calle Pacífico, en el litoral oeste de Málaga, ocupando los locales de la antigua pizzería Bellavista y un asador colindante. El nuevo local contará con 370 metros cuadrados, terraza, salón con capacidad para 93 personas y una ventana exterior McExpress para recogida de pedidos sin entrar al establecimiento. El restaurante funcionará de 09:00 a 02:00 horas durante 350 días al año, generando entre 40 y 50 empleos en cocina, sala y reparto. Con esta apertura, McDonald's refuerza su presencia en Málaga capital, compitiendo en una zona de creciente densidad residencial junto a otras cadenas como Burger King y KFC.

Las obras de acondicionamiento del nuevo McDonald's del litoral oeste de Málaga capital ya están en marcha. El establecimiento ocupará los bajos comerciales del número 55 de la calle Pacífico, muy cerca de la sede de la Diputación de Málaga.

El proyecto, adelantado por EL ESPAÑOL de Málaga el pasado mes de noviembre, unificará en un único restaurante los locales que ocupaban hasta ahora la pizzería Bellavista y el antiguo asador colindante. En la operación, que combina compraventa y arrendamiento, ha participado la consultora inmobiliaria Eurobienes.

El nuevo restaurante tendrá unos 370 metros cuadrados más terraza, con 364,84 metros construidos y 286,14 metros útiles. El local se reparte entre una zona de restaurante de más de 130 metros y un salón de 110,91 metros con aforo para 93 personas, además de cocina, almacenes y espacios para el personal.

El inmueble ocupa la planta baja de un edificio residencial de ocho alturas y cuenta con tres fachadas, dos de ellas retranqueadas. Esta configuración facilitará la integración del restaurante con la acera y con el entorno del paseo marítimo.

La fecha de apertura que se manejaba desde que se tuvo conocimiento de esta próxima apertura era, de tope, agosto, con el objetivo de que el local pueda aprovechar la campaña de verano en el litoral oeste.

Uno de los elementos más llamativos del nuevo McDonald's será una ventana exterior McExpress conectada directamente con la cocina, desde la que se podrán recoger pedidos todo el día.

Los clientes podrán realizar sus encargos mediante timbre y recibirlos sin necesidad de entrar al local, lo que refuerza la apuesta por la comida para llevar y el servicio de reparto a domicilio en una zona de creciente densidad residencial que, hasta el momento, solo tenía el McDonald's del Carrefour Los Patios.

El restaurante abrirá al público de 09.00 a 02.00 horas, con un funcionamiento estimado de 5.950 horas al año repartidas en 350 días. La actividad generará una plantilla de entre 40 y 50 trabajadores, con una media diaria de 10 empleados entre cocina, atención en sala y reparto.

Con este nuevo local en Pacífico 55 y el proyecto que la cadena impulsa en la calle Mármoles, en el barrio de La Trinidad, McDonald's superará la decena de establecimientos en Málaga capital. El desembarco en el litoral oeste confirma el atractivo comercial de un frente marítimo en plena expansión residencial, donde ya operan otras cadenas de comida rápida como Burger King o KFC en su mismo paseo marítimo.