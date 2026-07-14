Apuñalamiento a plena luz del día en La Malagueta: el agresor se ha dado a la fuga

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha resultado herido tras ser apuñalado en el barrio de La Malagueta, Málaga. El suceso ocurrió a plena luz del día, sobre las 15:45 horas, frente a un pub cerrado en ese momento. El agresor huyó a la carrera tras el ataque y la Policía Nacional investiga los hechos. Sanitarios del 061 atendieron al herido en el lugar, aunque no se ha difundido su estado ni identidad.

Nuevo apuñalamiento, esta vez, a plena luz del día, en Málaga capital. Un hombre ha resultado herido después de que otro le haya agredido con un arma blanca en el barrio de La Malagueta.

Los hechos han ocurrido sobre las 15.45 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una llamada alertando del suceso. Los testigos explicaban que un hombre había sido agredido con algo punzante y que el agresor se había dado la fuga a la carrera.

Los hechos han ocurrido justo delante de un pub que a esa hora se encontraba, en principio, cerrado.

Hasta el momento no hay más información al respecto. A la zona se han trasladado la Policía Nacional y sanitarios del 061, que han atendido en el lugar al varón herido. No ha trascendido su estado ni identidad.