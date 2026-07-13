Del "mejor alcalde" de Málaga al "modelo agotado": los partidos reaccionan a la candidatura de De la Torre para 2027

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), anuncia que optará a la reelección en el cargo en las elecciones municipales de 2027. EFE/ Gregorio Marrero

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco de la Torre confirma que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027. El Partido Popular respalda unánimemente a De la Torre, destacando su experiencia y liderazgo como factores clave para la ciudad. PSOE, Vox y Con Málaga consideran agotado el modelo político del actual alcalde y reclaman una nueva etapa para la ciudad. La oposición critica la gestión municipal en vivienda y movilidad, mientras el PP defiende los logros de De la Torre en Málaga.

La decisión de Francisco de la Torre de volver a optar a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027 ha servido para abrir, de facto, la precampaña electoral en la capital.

Solo unas horas después de que el veterano regidor confirmara su candidatura, todas las fuerzas con representación en el Ayuntamiento han fijado su posición.

El Partido Popular ha cerrado filas de manera inmediata en torno a su candidato. La presidenta provincial de la formación, Patricia Navarro, ha calificado la decisión como una "magnífica noticia" para la ciudad y para todos los malagueños, al tiempo que ha destacado la "ilusión", la "vocación de servicio" y la capacidad de trabajo de De la Torre tras más de dos décadas y media al frente del Consistorio.

Navarro ha defendido que el alcalde representa "experiencia, cercanía y honestidad" y ha sostenido que su liderazgo ha sido determinante para convertir a Málaga en una referencia nacional e internacional.

"En el PP sabemos que contamos con el mejor alcalde", ha afirmado, convencida de que aún quedan importantes retos por afrontar.

Frente a ese respaldo sin fisuras, la oposición ha aprovechado el anuncio para situar desde el primer momento el marco de la futura campaña electoral.

Aunque desde posiciones ideológicas muy distintas, PSOE, Vox y Con Málaga coinciden en un mismo diagnóstico: consideran agotado el modelo político encabezado por Francisco de la Torre y defienden que la ciudad necesita abrir una nueva etapa.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que las elecciones de 2027 enfrentarán "el futuro de los malagueños" con "un proyecto agotado y anclado en la inercia".

A su juicio, el actual alcalde es el máximo responsable de la crisis de la vivienda que atraviesa la ciudad y ha acusado al equipo de gobierno de impulsar una "Málaga de escaparate" alejada de la realidad cotidiana de muchos vecinos.

En términos similares se ha expresado Vox. Su portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha sostenido que la continuidad de De la Torre supone mantener "las mismas políticas" que, en su opinión, han agravado problemas como el acceso a la vivienda, el colapso de la movilidad o el abandono de numerosos barrios.

La formación considera que, tras casi tres décadas de gobierno, Málaga necesita "un cambio de rumbo" y reclama además al alcalde que, si vuelve a presentarse, se comprometa a completar los cuatro años de mandato.

También Con Málaga ha interpretado el anuncio como el reflejo de un "modelo agotado". La portavoz adjunta de la coalición, Toni Morillas, ha calificado el actual mandato de "perdido para los malagueños" al entender que el gobierno municipal no ha dado respuesta al principal problema de la ciudad: el acceso a la vivienda.

Además, ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política con un modelo urbano centrado en las necesidades de la población residente.