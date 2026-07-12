Descubren en Capuchinos una gran factoría de la Edad Moderna bajo un solar de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Descubren en la calle Carrera de Capuchinos un gran complejo alfarero de la Edad Moderna, relacionado con la producción de materiales de construcción. Entre los hallazgos destacan un horno cerámico de grandes dimensiones, un pozo artesiano de más de 30 metros y estructuras hidráulicas asociadas. Se localiza un tramo de cinco metros del Acueducto de San Telmo, que será conservado como Bien de Interés Cultural durante las obras. El informe concluye que la zona fue clave para la industria cerámica de Málaga entre los siglos XVI y XVIII, abasteciendo importantes construcciones de la ciudad.

El subsuelo de la calle Carrera de Capuchinos sigue revelando capítulos desconocidos de la historia de Málaga.

Una intervención arqueológica preventiva realizada antes de la construcción de un hotel de 4 estrellas ha permitido documentar un importante conjunto de restos que no solo confirma el paso del histórico Acueducto de San Telmo por este punto de la ciudad, sino que lleva a los arqueólogos a una conclusión de mayor alcance: varios solares de esta zona formaban parte de una misma gran factoría alfarera dedicada a la fabricación de materiales de construcción durante la Edad Moderna.

La investigación, desarrollada por la empresa Taller de Investigaciones Arqueológicas, identifica un complejo industrial formado por un gran horno cerámico, un pozo artesiano de enormes dimensiones, estructuras hidráulicas, fosas de extracción de arcilla y distintos espacios vinculados a la actividad productiva. A ello se suma la localización de un tramo de unos cinco metros del Acueducto de San Telmo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), cuyos restos deberán conservarse durante la ejecución del proyecto.

La principal aportación del informe no reside únicamente en los restos descubiertos, sino en la interpretación histórica que realizan los especialistas.

Pozo artesiano.

Tras analizar conjuntamente los hallazgos obtenidos y compararlos con excavaciones anteriores realizadas en las parcelas colindantes de los números 6-12 y 18-22 de la misma calle, los especialistas concluyen que todos esos espacios formaban parte de un único complejo industrial especializado en la producción de cerámica y materiales constructivos.

Según las conclusiones, el horno localizado, las fosas para la extracción de arcillas, el gran pozo de abastecimiento, las estructuras hidráulicas y los pavimentos documentados pertenecían a una industria plenamente consolidada que necesitaba importantes recursos hídricos para desarrollar su actividad.

Sostienen que la proximidad de abundantes arcillas en la ladera de El Ejido, junto a la disponibilidad de agua y amplios espacios abiertos alejados del núcleo urbano de la época, convirtieron esta zona en un emplazamiento idóneo para la implantación de alfares dedicados a fabricar ladrillos, tejas y otros materiales de construcción.

Un horno de grandes dimensiones

Entre los hallazgos más relevantes destaca la aparición de un horno cerámico de gran tamaño, localizado durante la ampliación de uno de los sondeos arqueológicos.

La excavación permitió identificar parte de su estructura semicircular, con ladrillos sometidos a altas temperaturas, restos de la parrilla, el arco que sustentaba la cámara de combustión y diferentes elementos asociados, como un muro perimetral y un suelo de cal que formaban parte del funcionamiento de la instalación.

Aunque el horno no ha podido excavarse completamente debido a la proximidad de las medianeras, los arqueólogos consideran que se trata de una infraestructura de importantes dimensiones vinculada directamente a la actividad alfarera desarrollada en este sector de la ciudad.

Otro de los descubrimientos más llamativos es un gran pozo artesiano cuya profundidad supera los 30 metros.

Construido en ladrillo y mortero, el pozo aparece directamente relacionado con el horno y con otras estructuras hidráulicas documentadas durante la excavación. Los investigadores consideran que su tamaño y características descartan un uso doméstico y evidencian que estaba destinado al abastecimiento de una actividad industrial de gran envergadura.

El Acueducto de San Telmo vuelve a aparecer

La excavación también ha permitido localizar un nuevo tramo del Acueducto de San Telmo. Los arqueólogos documentaron alrededor de cinco metros de la conducción histórica correspondiente al trazado urbano de esta infraestructura hidráulica del siglo XVIII, aunque parte de ella había sido destruida por edificaciones contemporáneas.

El informe recuerda que el recorrido del acueducto por Carrera de Capuchinos ya era conocido gracias a intervenciones anteriores, pero esta actuación confirma nuevamente su presencia bajo la parcela.

La conducción, protegida como Bien de Interés Cultural, permanecerá conservada durante el desarrollo del proyecto constructivo.

Las conclusiones del estudio permiten reconstruir la evolución histórica de este sector de Málaga.

Los arqueólogos recuerdan que desde época medieval este entorno estuvo vinculado a actividades artesanales relacionadas con la producción cerámica, pero consideran que fue durante los siglos XVI, XVII y XVIII cuando la Carrera de Capuchinos concentró una importante actividad industrial dedicada a fabricar materiales de construcción.

El informe incluso plantea que esta industria pudo abastecer de ladrillos y otros elementos constructivos a algunas de las grandes edificaciones levantadas durante la expansión urbana y conventual de la Málaga moderna, favorecida por la creación del convento de Capuchinos y el crecimiento del barrio.

Posteriormente, conforme avanzó la urbanización de la ciudad, esta actividad industrial fue desplazándose hacia otras zonas de El Ejido, hasta desaparecer definitivamente del entorno. A modo de ejemplo se apunta que para la fase romana se documentó la existencia de estructuras relacionadas con las tareas alfareras en calle Madre de Dios, donde también se documentaron estructuras fornáceas fechadas en época medieval, datados en el siglo XI.

"La ciudad de Málaga sufre una gran expansión bajo el gobierno de la Dinastía Hammudí; por ello, se plantea la hipótesis de que la construcción de la muralla y el crecimiento de la medina, obligaron al abandono de las tareas alfareras desarrolladas en Madre de Dios, trasladándose estas zonas industriales a áreas más alejadas del núcleo urbano, en este caso, al entorno cercano de calle Dos Aceras, Guerrero, Parras y Alta, donde también el nivel geológico está caracterizado por arcillas", se añade.

Los resultados de la intervención condicionarán el desarrollo del futuro edificio. El informe propone conservar íntegramente el tramo del Acueducto de San Telmo y proteger tanto el horno como el pozo y el resto de estructuras industriales descubiertas. Además, los arqueólogos consideran recomendable estudiar la integración del horno dentro del futuro inmueble para favorecer su puesta en valor.