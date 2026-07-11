Finaliza el dispositivo permanente de Bomberos en el hotel Ibis de Málaga tras el incendio del 25 de mayo

Las claves

Las claves Generado con IA Bomberos de Málaga han finalizado el dispositivo de vigilancia permanente en el hotel Ibis tras el incendio del 25 de mayo. El fuego se originó en un local comercial en la planta baja y se propagó rápidamente al hotel, obligando al desalojo de clientes y trabajadores. Urbanismo exigió varias actuaciones de seguridad, como retirada de forjado, vallado perimetral, desescombro y apuntalamiento estructural. Las estaciones de medición confirmaron que el incendio no alteró los niveles de contaminación del aire en la zona.

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha puesto fin al dispositivo de vigilancia permanente que mantenía de forma preventiva en el edificio de Pasillo de Guimbarda, en el distrito Centro de la capital, donde el pasado 25 de mayo se declaró un incendio que afectó a un establecimiento comercial y a un hotel.

Así lo ha comunicado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga a través de una publicación en la red social X.

El fuego se originó alrededor de la 01.20 horas del 25 de mayo en un local comercial situado en la planta baja del inmueble.

Según las imágenes de las cámaras de videovigilancia, las llamas se propagaron rápidamente hasta el hotel, que activó su plan de autoprotección y procedió al desalojo de clientes y trabajadores.

Desde entonces, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha ido requiriendo a la propiedad distintas actuaciones para garantizar la seguridad y facilitar la extinción definitiva del incendio.

Entre ellas, la retirada de varios tramos del forjado de madera de la cubierta, con el objetivo de permitir el acceso a los focos aún activos.

También se llevaron a cabo otras medidas de seguridad, como el vallado perimetral del edificio para evitar riesgos por desprendimientos, el tapiado de los huecos de la fachada para impedir el acceso al interior y el desescombro del local de la planta baja en la zona sur, además del apuntalamiento de la estructura.

Por otro lado, el Área de Sostenibilidad Medioambiental analizó los datos recogidos por las cuatro estaciones de medición de la calidad del aire más próximas al edificio y concluyó que el incendio no provocó alteraciones en los niveles de contaminación del entorno.