El Parque del Agua de Málaga reabre después del cierre preventivo por el brote de gastroenteritis

Las claves

Las claves Generado con IA El Parque del Agua de Málaga reabre tras su cierre preventivo por un brote de gastroenteritis en menores que visitaron la zona. El Ayuntamiento realizó una limpieza y desinfección completa del parque, incluyendo el vaciado y la impermeabilización del depósito de regulación. Las analíticas confirman que el agua cumple con la normativa físico-química y microbiológica vigente. El parque, de acceso gratuito y con nueve elementos acuáticos de juego, estará abierto hasta el 30 de septiembre de 11:00 a 20:00 horas.

El Parque del Agua de Málaga, una atracción gratuita ubicada en el paseo marítimo Antonio Banderas, se reabrirá al público este viernes tras la desinfección de todas sus instalaciones por un brote de gastroenteritis entre menores que visitaron el espacio.

Este parque fue cerrado el pasado 19 de junio de forma preventiva después de que el Servicio de Salud Pública de la Junta de Andalucía notificara la detección de casos de gastroenteritis en un grupo de escolares que habían estado en la playa y visitado este espacio, sin que haya llegado a confirmarse esta vinculación.

Pese a que no se ha constatado que estas instalaciones de juegos acuáticos de profundidad cero fueran el foco de ese brote, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones preventivas para garantizar la utilización segura de estas instalaciones.

Así, se ha vaciado el depósito de regulación para su limpieza e impermeabilización para impedir la filtración de aguas grises, se ha limpiado y desinfectado toda la superficie de las instalaciones y se ha realizado una revisión general de todo el sistema de impulsión y tratamiento del agua, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Posteriormente, se ha probado el funcionamiento de todo el sistema y tomado muestras de control de calidad del agua.

Así, una vez obtenidos los resultados de estas analíticas en las que se constata que están conforme a la normativa vigente en lo relativo a los parámetros físico-químicos y microbiológicos, se vuelve a poner en funcionamiento las instalaciones.

El Parque del Agua, de acceso gratuito, está formado por nueve elementos acuáticos de juego suministrados con agua potable, en cumplimiento de la normativa sanitaria, y cuenta con un sistema de clorado y recirculación que minimiza el consumo.

Las instalaciones permanecerán en servicio hasta el 30 de septiembre, desde las 11,00 hasta las 20,00 horas.