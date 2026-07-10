Adiós al asentamiento de caravanas de Sacaba: ya no queda ningún vehículo sobre el terreno

Las claves

Las claves Generado con IA El asentamiento de caravanas de Sacaba, en Málaga, ha quedado completamente vacío tras el desalojo del último vehículo. El Ayuntamiento de Málaga ejecutó la retirada de las autocaravanas por motivos de salubridad, gestión de residuos y quejas vecinales. La Policía Local impuso multas de 100 euros a quienes permanecieron después del plazo y advirtió sobre posibles delitos de desobediencia. Tras el desalojo, varias caravanas se han desplazado a otras zonas de Málaga, y se reclama un espacio legal para autocaravanas en la ciudad.

El asentamiento de caravanas y autocaravanas de la zona de Sacaba, en Málaga capital, ha quedado ya completamente vacío.

El Ayuntamiento de Málaga ha confirmado a este periódico que el último vehículo que permanecía en el terreno, cuya propietaria se resistía a abandonarlo, ha sido finalmente retirado este viernes.

El desalojo se completa tras varios días de avisos municipales y actuaciones de la Policía Local. El jueves, la parcela ya había quedado prácticamente despejada, con agentes vigilando el acceso para evitar que entraran nuevos vehículos.

Solo quedaba entonces una autocaravana, cuya propietaria negociaba con el Ayuntamiento las condiciones de su retirada.

El operativo llegó dos días después de que venciera el plazo (hasta el 7 de julio) que el Consistorio había fijado para abandonar el terreno, un espacio privado situado en el Camino de la Térmica.

Y un día después de que la Policía Local empezara a notificar personalmente a los ocupantes las consecuencias administrativas de quedarse.

Salubridad y quejas vecinales

El Ayuntamiento de Málaga explicó en su momento que la restricción de acceso a la parcela venía dada por los problemas de salubridad, gestión de residuos y convivencia que, según el Consistorio, se venían acumulando en la zona.

Esa situación habría generado numerosas quejas por parte de los vecinos de la urbanización Sacaba Beach y del Parque Litoral, así como de algunos usuarios de la playa.

La Policía Local había advertido a los ocupantes de que permanecer en el terreno podía constituir un delito de desobediencia grave, castigado con pena de prisión de tres meses a un año según el artículo 556.1 del Código Penal. A

demás, repartió multas de 100 euros entre quienes seguían instalados en la zona pasado el plazo del 7 de julio.

La intervención se puso en marcha a petición de las citadas asociaciones de vecinos, en colaboración con la propiedad del terreno. Con la parcela ya vacía, el Ayuntamiento iniciará ahora las labores de limpieza y acondicionamiento del espacio.

"Una solución viable"

Rafael Sánchez, portavoz de las personas que permanecían en el asentamiento, señaló esta semana que el diálogo continúa abierto, tanto con la comunidad de propietarios de los edificios de Sacaba como con el Ayuntamiento. Aseguró que buscan "una solución viable", sin ofrecer más detalles sobre en qué términos se está negociando.

Un vehículo de la Policía Local y varios dueños de autocaravanas en Sacaba este miércoles. Angel Recio

Otro de los portavoces del colectivo, Juan Francisco Rama, había reclamado al Ayuntamiento una "mesa de diálogo" ante la falta de alternativas ofrecidas a los ocupantes. Varios de los afectados denunciaron, además, que Málaga carece de un espacio legal habilitado para caravanas, como sí existe en otras ciudades costeras y de interior.

Dispersión por la ciudad

Al margen del asentamiento de Sacaba Beach, la presencia de autocaravanas ya era constante en toda la zona de Parque Litoral, especialmente en la explanada del Carrefour Los Patios.

Algunas caravanas se han marchado hasta Guadalmar y otras se han repartido por diferentes puntos de la ciudad, principalmente por los alrededores del espacio donde se encontraban y en la explanada donde la Fundación Unicaja tiene previsto construir viviendas.