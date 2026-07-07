Málaga desbloquea uno de los dos edificios de oficinas del PTA en la ampliación de la Universidad de Málaga

El edificio tendrá una altura máxima de 53,15 metros por restricciones de seguridad aeronáutica y contará con 56 plazas de aparcamiento en sótano.

La inversión prevista es de 6,29 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses y una superficie de 4.453 m² distribuidos en sótano, planta baja y dos alturas.

El edificio, diseñado por el arquitecto Ángel Asenjo, prioriza la sostenibilidad e incluye cubiertas vegetales, patios interiores y espacios flexibles para empresas y grupos de investigación.

El Ayuntamiento de Málaga ha desbloqueado la construcción de uno de los dos edificios de oficinas previstos en la ampliación del campus universitario de Teatinos.

Málaga ha dado un nuevo paso en la transformación del eje tecnológico que conecta la Universidad de Málaga (UMA) con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol ha desbloqueado la construcción de uno de los dos grandes edificios de oficinas previstos en la ampliación del campus universitario de Teatinos.

El proyecto, promovido por el propio Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., lleva la firma del reconocido arquitecto Ángel Asenjo, autor del diseño original concebido en 2022.

Con esta autorización, que data de finales del pasado mes de junio, se activa la ejecución de la primera de las dos piezas arquitectónicas proyectadas para este ámbito, quedando pendiente el desarrollo de la parcela contigua.

Cubierta de uno de los edificios proyectado en la zona de ampliación de la Universidad de Málaga. Estudio Ángel Asenjo

Ubicado en la avenida Louis Pasteur, 45 (dentro de la subparcela PCEM 2.3 del ámbito PA-T.7), este inmueble nace como una extensión natural del ya emblemático entorno del Green Ray.

La propuesta de Asenjo busca romper la rigidez de los entornos corporativos tradicionales a través de una arquitectura singular que prioriza la sostenibilidad y la colaboración:

Espacios flexibles: Diseñados específicamente para albergar tanto a empresas consolidadas como a grupos de investigación y proyectos vinculados al ecosistema universitario.

Arquitectura verde: Fiel al planteamiento inicial, el inmueble integrará cubiertas vegetales y patios interiores destinados a maximizar el confort y la luz natural.

Zonas exteriores: La cubierta del edificio será completamente transitable, ofreciendo un área de estancia exterior para el descanso y el networking.

Ficha técnica y plazos de la obra

Los parámetros clave reflejados en el expediente urbanístico se estructuran de la siguiente forma:

Inversión prevista: 6,29 millones de euros

Plazo de ejecución: 24 meses (dos años)

24 meses (dos años) Superficie de la parcela: 4.453,32 m²

Edificabilidad total: 4.453 m² de techo aproximados

Distribución: Planta sótano, planta baja y dos alturas (PB+2)

Planta sótano, planta baja y dos alturas (PB+2) Capacidad del aparcamiento: 56 plazas (en planta sótano)

Condiciones técnicas

Pese al vanguardismo del proyecto, la licencia mantiene la rigurosidad técnica indispensable para una obra de esta envergadura.

Para el inicio definitivo de los trabajos, la promotora deberá aportar el proyecto de ejecución visado, el estudio de seguridad y salud, el informe favorable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como los correspondientes certificados de intervención técnica.

Urbanísticamente, el inmueble respetará una altura libre mínima de 3,50 metros en su planta baja, ajustándose estrictamente a las determinaciones del Estudio de Detalle aprobado para la zona.

Además, por motivos de seguridad relacionados con las servidumbres aeronáuticas de la provincia, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha fijado un límite máximo de altura insuperable de 53,15 metros para todo el conjunto de la edificación, incluidos sus elementos técnicos superiores.