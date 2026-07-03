Málaga pone fin al asentamiento de caravanas de Sacaba tras las quejas vecinales y vertidos irregulares

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga impedirá el acceso de caravanas y autocaravanas a una parcela privada en Sacaba tras quejas vecinales por problemas de salubridad y convivencia. Se instalarán elementos físicos para bloquear la entrada de vehículos y la Policía Local ha notificado a los ocupantes que deben retirarse antes del 7 de julio. Las principales incidencias detectadas incluyen vertidos de aguas residuales, acumulación de basura, hogueras nocturnas y molestias por ruido. La parcela está catalogada como suelo urbanizable para áreas libres y equipamientos públicos, y el Ayuntamiento mantiene su interés en adquirirla.

El Ayuntamiento de Málaga pondrá fin al acceso de caravanas y autocaravanas a la parcela privada situada en Camino de la Térmica, en la zona de Sacaba, después de meses de quejas vecinales por los problemas de salubridad y convivencia que, según el Consistorio, se vienen registrando en el entorno.

La medida, coordinada por el distrito de Carretera de Cádiz junto con la Policía Local y acordada con la propiedad de los terrenos, consistirá en la instalación de elementos físicos que impedirán el acceso rodado a la parcela, donde actualmente permanecen numerosas caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña.

Antes de ejecutar el cierre, la Policía Local ha comunicado a las personas que permanecen instaladas en el lugar que deberán retirar sus vehículos antes del próximo 7 de julio, fecha fijada para iniciar las labores de limpieza y acondicionamiento del espacio.

La decisión responde a una petición trasladada al Ayuntamiento por las asociaciones de vecinos de Sacaba y Parque Litoral, que venían denunciando el deterioro de la parcela y las molestias que, aseguran, provoca el asentamiento.

Según el Consistorio, entre las incidencias detectadas figuran el vertido de aguas residuales en los canales de pluviales que desembocan en el mar, la acumulación de basura y enseres en los caminos de acceso, la realización de hogueras durante la noche —con el consiguiente riesgo de incendio— y problemas de ruido que afectan a los residentes de la zona.

El Ayuntamiento explica que previamente trasladó esta situación a la propiedad de los terrenos y que ambas partes han acordado restringir el acceso de nuevos vehículos como medida preventiva para evitar que el asentamiento vuelva a reproducirse.

Además, el Consistorio recuerda que esta parcela de Sacaba figura en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbanizable destinado a áreas libres y equipamientos públicos, y mantiene su interés en adquirir estos terrenos para incorporarlos al patrimonio municipal.