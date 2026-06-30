Susto en Sacaba Beach: el remolque de una caravana se incendia junto a varias palmeras sin causar heridos

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Las claves Generado con IA Un incendio se declaró en el descampado de caravanas de Sacaba Beach, sorprendiendo a los bañistas. El fuego comenzó en el remolque de una caravana y se extendió a un par de palmeras cercanas. La columna de humo alertó a bañistas y viandantes cerca de la desembocadura del Guadalhorce y un chiringuito. Bomberos y Policía Local acudieron rápidamente y no se han registrado heridos.

Un incendio declarado en el descampado de caravanas de Sacaba Beach ha sorprendido a los bañistas que se encontraban disfrutando de un día de playa en el conocido arenal malagueño.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el fuego se ha declarado, según los testigos, en el remolque de una caravana, pero este se ha extendido a un par de palmeras que se encuentran en el descampado.

La primera llamada al 112 se ha producido hacia las 16.10 horas, cuando la columna de humo ha alertado a bañistas y viandantes que se encontraban en la desembocadura del río Guadalhorce y en la propia Sacaba, ya que ha tenido lugar muy cerca de un chiringuito.

Hasta la zona se han desplazado Bomberos y Policía Local, que trabajan en extinguir las llamas. Así, afortunadamente no hay que lamentar daños personales.