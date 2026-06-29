Puedes ser el próximo personaje o superhéroe de Disneyland Paris: realizarán un casting en Málaga el 10 de julio

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Las claves Generado con IA Disneyland Paris realizará un casting en Málaga el 10 de julio de 2026 para seleccionar artistas para sus espectáculos, eventos y desfiles. La audición busca intérpretes de personajes Disney y Marvel, así como artistas de desfile, valorando creatividad, energía y experiencia en danza. Pueden presentarse hombres, mujeres y personas no binarias de entre 1,37 y 1,93 metros de altura, mayores de 18 años, y con disponibilidad durante toda la jornada. La inscripción se realiza online en la web oficial de Disney Auditions y se ofrecen contratos temporales e indefinidos, con opciones de alojamiento y ayuda con el visado.

Disneyland Paris prepara un casting en Málaga para seleccionar artistas que se incorporen a sus espectáculos, eventos y desfiles del universo Disney y Marvel. La audición tendrá lugar el viernes 10 de julio de 2026, a partir de las 9.30 horas, en un estudio de danza situado en la calle Lima 7, en el distrito de Cruz de Humilladero.

La convocatoria se dirige a intérpretes de personajes Disney, a candidatos con parecido físico para determinados personajes y a artistas de desfile. La compañía explica en su portal de empleo que busca "artistas que deseen integrarse en nuestra bolsa de artistas del universo Disney y/o Marvel", y precisa que valora perfiles dinámicos, creativos, puntuales y con capacidad para trabajar en equipo dentro de un entorno multicultural.

Entre los puestos ofertados figuran los character performers, para los que se requiere energía, buena orientación espacial, creatividad y resistencia física. La empresa busca también character & parade performers, artistas de personaje y desfile que sumen a esas cualidades un buen nivel de danza. En este último caso, Disneyland Paris valorará especialmente la formación o la experiencia escénica en estilos como la danza clásica o el modern jazz, dentro de una convocatoria pensada para personas con expresividad corporal y capacidad para integrarse en espectáculos de gran formato.

Requisitos para presentarse

Los aspirantes deberán medir entre 1,37 y 1,93 metros. La convocatoria está abierta a hombres, mujeres y personas no binarias. Para poder trabajar en Francia será necesario haber cumplido los 18 años, de acuerdo con la normativa laboral francesa de protección de los trabajadores jóvenes. La organización pide además disponibilidad para permanecer en la audición durante toda la jornada, hasta las 18.00 horas como máximo.

Contratos temporales e indefinidos

Disneyland Paris ofrece la posibilidad de acceder a contratos temporales e indefinidos, con fechas de incorporación disponibles durante los seis meses posteriores a la audición. En el caso de los contratos temporales, la duración mínima será de tres meses. La empresa contempla también opciones de alojamiento y orientará sobre el proceso de visado a los candidatos seleccionados que lo necesiten.

Cómo inscribirse en la audición

Las personas interesadas deben inscribirse a través de la página oficial de Disney Auditions, donde tienen que crear un perfil de artista en el apartado "My Profile". Después deberán completar el check-in y seleccionar la convocatoria "Disneyland Paris - Character & Parade Audition – 10/07/2026 – Malaga (Spain)". La organización recomienda realizar el registro con antelación y precisa que también podrá completarse el mismo 10 de julio.

No será necesario preparar ningún material previo para la prueba. Un representante de Disneyland Paris estará en el estudio entre las 9.30 y las 10.00 horas para recibir a los participantes. Durante la jornada, un equipo de la compañía podrá captar imágenes para sus redes sociales oficiales, y los candidatos que no deseen aparecer en las grabaciones deberán comunicarlo a su llegada.