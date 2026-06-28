Un detenido en Carretera de Cádiz (Málaga) tras perseguir con un machete a otro hombre y amenazarlo de muerte

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre fue detenido en Málaga tras perseguir y amenazar de muerte a otro con un machete, un destornillador y unas tijeras. La víctima logró refugiarse en su domicilio, aunque el agresor intentó forzar la entrada sin conseguirlo. La persecución tuvo lugar en la calle Manuel Vargas, en el barrio de El Torcal, y el sospechoso fue localizado poco después en la avenida de la Paloma. Ambos implicados reconocieron haber tenido una pelea la noche anterior, y el detenido fue puesto a disposición judicial.

Un destornillador, unas tijeras y un machete de grandes dimensiones. Ese era el material que portaba un hombre al que la Policía Local detuvo al mediodía de este domingo en Málaga capital, acusado de perseguir a un amigo hasta su domicilio y amenazarle de muerte.

El aviso entró en la sala del 092 sobre las 14.40 horas. Según ha podido saber este periódico, un individuo armado con un machete estaba amenazando de muerte a otro en la calle Manuel Vargas, en el barrio de El Torcal, en Carretera de Cádiz.

El amenazado logró refugiarse en un portal y alcanzar su vivienda, hasta donde le siguió su perseguidor, que no consiguió entrar.

A su llegada, los agentes observaron los daños causados en la puerta del domicilio y montaron un dispositivo con varias unidades para localizar al sospechoso. Apenas unos minutos después, una de las patrullas lo encontró en la avenida de la Paloma.

Al bajar uno de los agentes del vehículo, siempre según las fuentes consultadas, el hombre intentó sacar el machete y fue reducido por los policías. Llevaba encima el arma, un destornillador y unas tijeras.

Cuando los agentes se entrevistaron con las partes, ambas reconocieron haber mantenido una pelea la noche anterior.

El detenido, del que no han trascendido datos, fue trasladado a dependencias policiales y quedó a disposición judicial.