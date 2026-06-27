De ciudad "triste" a "ejemplo de éxito absoluto": Hotusa sitúa a Málaga como modelo europeo de transformación

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha experimentado una profunda transformación urbana en las últimas décadas, pasando de una ciudad decadente a un referente europeo impulsado por el turismo. El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, destaca la capacidad de la ciudad para atraer turistas, museos, empresas y compañías tecnológicas, diversificando su economía. La consolidación de Málaga y su entorno como clúster territorial ha fortalecido su atractivo, con Marbella también viviendo un momento de esplendor. En mayo, Málaga registró 145.148 viajeros hoteleros y 316.292 pernoctaciones, con un crecimiento del 8,9% en pernoctaciones de visitantes internacionales respecto al año anterior.

Málaga ha pasado en apenas unas décadas de ser una ciudad con "una cierta decadencia y una cierta tristeza" a convertirse en uno de los grandes ejemplos europeos de transformación urbana impulsada por el turismo.

Así lo sostiene el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, en una reflexión incluida en el formato 3 minutos con Grupo Hotusa, donde repasa la evolución de la capital de la Costa del Sol desde su primera visita en 1980.

"Yo tuve la oportunidad de conocer Málaga en 1980… Por eso es impresionante el camino que se ha recorrido", recuerda el directivo, que contrapone aquella imagen de una ciudad todavía alejada de su actual proyección internacional con el desarrollo experimentado en las últimas décadas.

En su análisis, López Seijas subraya que en aquel momento ya existían focos turísticos relevantes en el entorno —como Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola— aunque atravesaban también etapas de menor dinamismo, mientras que Marbella se situaba como principal excepción dentro del litoral.

Amancio López Seijas en en el formato '3 minutos con Grupo Hotusa'.

Con el paso del tiempo, Málaga ha seguido —según su visión— una transformación comparable a la de grandes ciudades europeas como Barcelona. "Hemos visto cómo Málaga hizo una transformación en cierto modo siguiendo la estela que había iniciado Barcelona", afirma.

Ese cambio ha convertido a la ciudad en un espacio capaz de atraer no sólo turistas, sino también museos, empresas nacionales e internacionales y compañías tecnológicas, configurando un tejido económico mucho más diversificado.

A ello se suma su capacidad para acoger nuevas actividades productivas y reforzar su papel dentro del ecosistema de la Costa del Sol.

López Seijas destaca la consolidación de un auténtico clúster territorial en torno al litoral malagueño, donde Marbella vive "un momento también esplendoroso", actuando como polo de atracción no solo para visitantes, sino también para residentes y empresas.

El presidente de Hotusa pone el foco en el llamado "efecto tractor" del turismo, que, según explica, no se limita al sector hotelero o vacacional, sino que impulsa directamente la economía local, la generación de riqueza y la mejora de las expectativas de futuro del territorio.

"Es un ejemplo de éxito absoluto", resume, aludiendo a un modelo que, en su opinión, se está replicando en otras ciudades del Mediterráneo español como Valencia o Alicante, donde el turismo se combina con factores como el clima, la cultura, las infraestructuras o el estilo de vida para reforzar su atractivo.

Datos de mayo

Una muestra de la evolución de la capital de la Costa del Sol son los últimos datos de pernoctaciones conocidos. De acuerdo con la información trasladada por el Ayuntamiento, el pasado mes de mayo la ciudad cerró con 145.148 viajeros hoteleros y 316.292 pernoctaciones. Aunque se produce un ligero descenso, la estancia media fue de 2,18 días, frente a los 1,93 días del mismo mes del año anterior.

El mercado internacional continúa sosteniendo la mejora del comportamiento hotelero de la ciudad.

En mayo, los viajeros no residentes en España ascendieron a 105.487, un 4,5% menos. Pero sus pernoctaciones crecieron hasta las 244.440, un incremento del 8,9%. En lo que respecta al acumulado en los cinco primeros meses de 2026, se han contabilizado 687.982 viajeros hoteleros y 1.447.987 pernoctaciones.