Así cambiará el histórico Convento de la Trinidad en Málaga: patios nuevos y sótanos rediseñados

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la visita a el convento de la Trinidad. EP

Las claves

Las claves Generado con IA El Convento de la Trinidad en Málaga será transformado para albergar un centro cultural, archivo provincial intermedio y sede administrativa, adaptando sus espacios a nuevos usos. El Estudio de Detalle reorganiza los sótanos y la plataforma superior del conjunto, creando nuevos patios para mejorar la entrada de luz natural y manteniendo zonas verdes en el espacio público. El edificio histórico protegido como Bien de Interés Cultural no sufrirá alteraciones estructurales, limitándose las intervenciones a restauración y adaptación funcional. La intervención forma parte de una estrategia de regeneración urbana en el barrio de la Trinidad, integrando patrimonio histórico con arquitectura contemporánea semienterrada.

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso en la transformación del Convento de la Trinidad de Málaga con la tramitación de un Estudio de Detalle que ajusta la ordenación del emblemático conjunto histórico para adaptarlo a su futuro uso como centro cultural, archivo provincial intermedio y sede administrativa.

El documento, promovido por la Consejería de Cultura y Deporte y redactado por el equipo técnico Fresneda & Zamora, introduce modificaciones puntuales en la organización de los volúmenes subterráneos, la configuración de la plataforma superior y el tratamiento de los espacios libres, sin alterar la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) ni los usos globales previstos.

El proyecto se desarrolla sobre el marco del Plan Especial PE-R.2 vigente desde 2011, que ya establecía la recuperación del convento y su entorno para uso dotacional. Sin embargo, la evolución del programa funcional —especialmente la incorporación de un archivo provincial de mayores requerimientos técnicos— ha obligado a reajustar determinados parámetros urbanísticos.

El nuevo Estudio de Detalle tiene como objetivo ajustar la ordenación de volúmenes sin modificar las determinaciones estructurales del planeamiento. En concreto, se reconfiguran las áreas de movimiento en planta sótano y semisótano, así como el diseño de la plataforma superior sobre la que se asienta el conjunto.

Imagen de la excavación del enterramiento en el interior del Convento de la Trinidad.

Según el documento, estos cambios responden a la necesidad de adaptar el edificio a un uso más complejo, que combina actividad cultural, administrativa y de archivo, con exigencias específicas en materia de conservación documental, instalaciones y logística.

El planeamiento vigente contemplaba ya un modelo de intervención semienterrada, pero la nueva propuesta reorganiza esos espacios para optimizar su funcionalidad interna sin incrementar la edificabilidad ni alterar las alturas máximas.

Cambios en sótanos y nueva organización subterránea

Uno de los principales ajustes afecta a las plantas bajo rasante. El Estudio de Detalle redefine la distribución del sótano -2 y el semisótano -1, donde se ubicarán principalmente dependencias del archivo, zonas de instalaciones, servicios y áreas técnicas.

Aunque se mantienen las cotas generales previstas en el Plan Especial, el área de movimiento interior se reorganiza para dar respuesta al nuevo programa funcional. Esta modificación permite una mayor eficiencia en la distribución de los espacios y en la circulación interna del complejo.

El documento subraya que las nuevas soluciones siguen manteniendo el carácter semienterrado del conjunto, respetando la relación volumétrica con la plataforma superior del convento y evitando cualquier impacto visual sobre el conjunto histórico protegido.

Otro de los cambios relevantes se centra en el tratamiento de la plataforma que cubre el conjunto subterráneo y que actúa como espacio público ajardinado.

El proyecto introduce una nueva configuración de patios en lugar del pozo circular de acceso previsto en el planeamiento original. Estos patios, de geometría adaptada al nuevo diseño, permitirán la entrada de luz natural a las plantas inferiores y mejorarán las condiciones ambientales del espacio interior.

La plataforma se mantiene como un gran espacio libre de uso público, conectado con el entorno urbano del barrio de la Trinidad, pero se reorganiza para mejorar su funcionalidad y accesibilidad. El acceso peatonal desde la calle Martínez de la Rosa se refuerza mediante rampas y escaleras que garantizan la continuidad urbana entre niveles.

Además, se mantiene la presencia de zonas verdes, con incorporación de arbolado de porte medio y especies adaptadas al clima mediterráneo, con el objetivo de reducir el efecto de isla de calor y mejorar la calidad ambiental del entorno.

El edificio histórico, intacto como BIC

El Estudio de Detalle incide de forma expresa en que no se produce ninguna modificación en el edificio histórico del Convento de la Trinidad, que mantiene íntegramente su protección como Bien de Interés Cultural.

La iglesia, el claustro y el conjunto conventual no sufren alteraciones en sus volúmenes ni en sus elementos arquitectónicos esenciales, limitándose las intervenciones a labores de restauración, conservación y adaptación funcional.

El documento recalca que todas las actuaciones en el inmueble protegido estarán sometidas a la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la normativa vigente en materia de patrimonio histórico.

El ámbito del proyecto se encuentra incluido en las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que implica la obligación de respetar las limitaciones de altura establecidas por la normativa estatal.

Asimismo, se incorpora la justificación relativa a la zonificación acústica del ámbito, conforme al Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga, sin que se detecten incompatibilidades con los usos previstos.

Transformación urbana

El Convento de la Trinidad se sitúa en el distrito de Bailén-Miraflores, en un entorno urbano consolidado y con una fuerte carga histórica. La intervención forma parte de una estrategia más amplia de regeneración de este ámbito de la ciudad, donde conviven equipamientos culturales, residenciales y administrativos.

El futuro complejo acogerá el Centro Cultural, el Archivo Provincial Intermedio y dependencias administrativas, configurándose como uno de los equipamientos institucionales de referencia en Málaga.

El proyecto combina la recuperación del patrimonio histórico con una nueva arquitectura contemporánea semienterrada, integrada bajo la plataforma del conjunto, en una operación que busca compatibilizar la conservación del valor histórico con las necesidades funcionales actuales.

Con este Estudio de Detalle, el proyecto del Convento de la Trinidad entra en una fase de concreción urbanística más precisa, afinando su diseño para adaptarse a un programa complejo que combina patrimonio, cultura y gestión administrativa.