Pedregalejo ganará espacio peatonal junto al mar: la Junta avala el nuevo mapa de terrazas del nuevo paseo marítimo

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía avala el nuevo mapa de terrazas del paseo marítimo de Pedregalejo propuesto por el Ayuntamiento. El espacio situado por debajo del escalón que separa el paseo de la playa se recuperará para uso peatonal y disfrute ciudadano. Las terrazas seguirán en la plataforma superior, garantizando un paso peatonal libre de al menos tres metros de ancho. Cada establecimiento deberá tramitar individualmente su autorización para ocupar el espacio, aunque el proceso será más sencillo gracias a la nueva ordenación.

La futura ordenación de las terrazas de los bares y restaurantes del nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, sometido desde el pasado mes de octubre a una extraordinaria transformación, da un paso decisivo.

La Junta de Andalucía, por medio de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha emitido un informe favorable sobre la propuesta diseñada por el Ayuntamiento para delimitar la ocupación del espacio público.

Para los responsables de la Administración regional, la misma contribuye a una mejor gestión y organización del litoral. La actuación afecta a 35 entidades, que disponen de 41 terrazas y 6 veladores.

El pronunciamiento autonómico tiene especial relevancia porque despeja las dudas sobre la compatibilidad de la iniciativa con la normativa, cuestión esencial en un enclave donde parte de la actividad hostelera se desarrolla sobre espacios vinculados al dominio público marítimo-terrestre.

Más allá del respaldo jurídico, el informe permite conocer algunos de los detalles más relevantes del futuro modelo de ocupación. Uno de ellos es que la superficie situada por debajo del actual escalón que separa el paseo de la playa dejará de formar parte de las zonas autorizadas para terrazas.

Ese espacio será recuperado para el tránsito peatonal y el disfrute ciudadano, reforzando el carácter público del frente litoral.

Al mismo tiempo, la propuesta mantiene la ocupación hostelera sobre la plataforma superior, coincidente con el antiguo bordillo del paseo, permitiendo que los negocios continúen desarrollando su actividad exterior, aunque bajo una distribución más ordenada y homogénea.

La ordenación fija un ancho mínimo para el paso de peatones. Incluso en los puntos más estrechos del paseo se garantiza un corredor libre superior a tres metros. De hecho, esa anchura corresponde a las zonas de menor dimensión, ampliándose progresivamente en buena parte del recorrido.

Este aspecto había sido uno de los principales puntos de debate durante la tramitación de la propuesta, especialmente por el equilibrio entre la actividad económica de los establecimientos y el uso público del paseo.

Aval a las terrazas cerradas

Otro de los elementos destacados es el respaldo a las estructuras proyectadas para las terrazas.

A ojos de la Junta, son compatibles las instalaciones planteadas, definidas como cerradas pero permeables a la vista, al entender que no forman parte de los edificios anexos y que cumplen las condiciones previstas en la legislación vigente.

Su colocación no es obligatoria, aunque en las conversaciones mantenidas desde hace meses se puso de manifiesto el beneficio que su instalación puede tener para mejorar las condiciones de los clientes.

Otra imagen.

Sea como fuere, algunos empresarios han manifestado que su compra e implantación exige un alto coste económico y no todos parecen estar en disposición de asumirlo.

La decisión supone un importante respaldo técnico al modelo defendido por el Ayuntamiento para uniformar la imagen del paseo y mejorar la integración de los establecimientos en el entorno urbano.

Autorización individual

Pese al aval general a la ordenación, el informe deja claro que cada establecimiento tendrá que tramitar posteriormente su correspondiente autorización.

Los negocios situados sobre terrenos afectados deberán solicitar a la Junta el permiso de ocupación y uso. La intención de la Junta es simplificar el procedimiento. De hecho, considera que la aprobación de la ordenación permitirá dar por acreditada buena parte de la documentación técnica necesaria, reduciendo trámites para los empresarios.

Sobre este particular, fuentes conocedoras de la iniciativa apuntan a que la previsión es que sea la principal asociación del sector, Mahos, la que asuma directamente la solicitud de las concesiones.

A priori, el Ayuntamiento seguirá siendo el encargado de controlar que cada establecimiento respete los límites fijados, así como las condiciones relativas a la instalación de toldos rígidos y demás elementos autorizados.