Un error en la documentación retrasa el plazo de ofertas del gran proyecto del río Guadalmedina en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha ampliado en una semana el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto del río Guadalmedina por un error en la documentación. El proyecto abarca la adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del tramo entre el puente de Armiñán y la pasarela de El Perchel, con un presupuesto de 2 millones de euros. Se prevé la creación de cinco plazas-puente para conectar barrios y transformar el cauce en un parque fluvial, mejorando la integración urbana y la gestión del riesgo de inundación. El plan incluye un programa de participación ciudadana con talleres, encuestas y jornadas informativas para recoger aportaciones vecinales durante el desarrollo del proyecto.

El Ayuntamiento de Málaga ha ampliado en una semana el plazo de presentación de ofertas de la licitación para la redacción del proyecto constructivo de integración urbana del río Guadalmedina, después de detectarse un error en la documentación facilitada a las empresas interesadas.

Según ha informado el Consistorio, la incidencia se ha localizado en el modelo del Anexo 2.4 del expediente 13/26, donde se incluía una tabla con entregables e importes que no se correspondían con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas ni en el informe de inicio del contrato.

Ante esta situación, se ha procedido a la publicación de una nueva tabla corregida en formato Excel y a la prórroga del plazo de presentación de ofertas durante siete días. El plazo inicial finalizaba este mismo día a las 13:00 horas.

La licitación forma parte del proyecto de adecuación hidráulica, conectividad transversal y renaturalización del río Guadalmedina, una de las actuaciones estratégicas del Ayuntamiento de Málaga para la integración del cauce en la trama urbana.

El contrato cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros (IVA incluido) y un plazo máximo de ejecución de 11 meses para la redacción del proyecto constructivo.

El ámbito de actuación se centra en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel, en el entorno del MUCAC-Mayoristas, una zona considerada clave dentro de la futura transformación del cauce.

Un parque fluvial con nuevas conexiones entre barrios

El proyecto prevé la transformación del Guadalmedina en un parque fluvial mediante la adecuación hidráulica del cauce, el rebaje del perfil longitudinal y su integración como espacio urbano.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la creación de cinco plazas-puente en los entornos de La Regente, San Quintín, San Rafael, La Trinidad y Santo Domingo, que permitirán mejorar la conexión entre ambas márgenes del río, históricamente separadas por el encauzamiento actual.

Además, el proyecto contempla la mejora de la conectividad transversal, la integración con la trama urbana, la adecuación de infraestructuras existentes y la incorporación de sistemas de riego y soluciones orientadas a la sostenibilidad.

El plan también incorpora actuaciones vinculadas a la gestión del riesgo de inundación en el entorno del Guadalmedina, con el objetivo de optimizar la seguridad hidráulica del cauce.

La intervención se plantea como un corredor verde compatible con su función hidráulica, en línea con las estrategias de adaptación al cambio climático y renaturalización de espacios fluviales impulsadas en el ámbito urbano.

Queda fuera de esta fase la ejecución del soterramiento del tráfico en las vías laterales, aunque el documento sí incluye una propuesta básica para su futura planificación.

Uno de los elementos destacados del contrato es la inclusión de un plan de participación ciudadana, que deberá ser diseñado e implementado por la empresa adjudicataria.

Este programa contempla herramientas como talleres, encuestas y jornadas informativas para recoger aportaciones vecinales, que deberán incorporarse de forma paralela al desarrollo del proyecto técnico.