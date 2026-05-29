Estas son las duras restricciones que Málaga fija para adjudicar las 60 nuevas licencias de taxi accesible

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudicará 60 nuevas licencias de taxi accesible, que deberán estar vinculadas de forma permanente a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Solo podrán optar a las licencias conductores asalariados con al menos cinco años de experiencia acreditada en el sector del taxi en Málaga. Quedan excluidos antiguos titulares de licencias en los últimos cinco años y autónomos societarios, para evitar la concentración empresarial y la especulación. Las licencias no podrán transmitirse durante un mínimo de cinco años y los vehículos deberán cumplir estrictos requisitos técnicos y de accesibilidad.

El Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando en el proceso de adjudicación de 60 nuevas licencias de taxi accesible, una de las mayores ampliaciones del sector en décadas y una convocatoria que llega acompañada de importantes restricciones para evitar la especulación y priorizar a conductores asalariados históricos de la ciudad.

La Dirección General de Movilidad ha sacado a información pública las bases que regularán el concurso para otorgar los nuevos permisos, identificados entre los números 1447 y 1506.

Todos estarán vinculados de forma permanente a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y no podrán reconvertirse en taxis convencionales.

La medida busca reforzar la cobertura del taxi accesible en Málaga en un momento en el que asociaciones y usuarios llevan años denunciando problemas de disponibilidad, especialmente en determinadas franjas horarias y zonas de la ciudad.

Estas licencias estarán obligatoriamente asociadas a vehículos adaptados con capacidad máxima de cinco plazas más una destinada a personas usuarias de silla de ruedas (5+1 PMR).

Además, el Ayuntamiento endurece las exigencias técnicas respecto a convocatorias tradicionales. Los futuros taxis deberán incorporar rampas homologadas, sistemas de anclaje para sillas de ruedas, climatización específica, bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y sistemas de comunicación por voz integrados en el taxímetro.

También será obligatorio que los vehículos estén conectados a emisoras o plataformas tecnológicas autorizadas por el Consistorio y que permitan la reserva mediante aplicaciones, mensajes o sistemas accesibles para personas con discapacidad.

La experiencia como asalariado

Las bases dejan claro que el principal criterio para adjudicar las licencias será la experiencia acumulada como conductor asalariado del taxi en Málaga.

Solo podrán presentarse profesionales con al menos cinco años de experiencia acreditada en el sector y el orden de adjudicación dependerá fundamentalmente del tiempo cotizado en la Seguridad Social como conductor de taxi.

En caso de empate, se valorarán cursos de formación relacionados con idiomas, turismo, atención al usuario o movilidad.

El sistema diseñado por Movilidad favorece a conductores veteranos que llevan años trabajando por cuenta ajena dentro del sector y aspiran ahora a acceder a una licencia propia.

Fuera antiguos titulares

Uno de los puntos más llamativos de la convocatoria es el veto a quienes hayan sido titulares de una licencia de taxi en los últimos cinco años, aunque posteriormente la hubieran vendido o renunciado a ella.

Un requisito que se establece, según se indica en el documento oficial, para "favorecer el acceso a la titularidad de nuevos profesionales del sector, garantizando que la adjudicación de las nuevas licencias contribuya de manera efectiva a la mejora, ampliación y adecuada prestación del servicio público de taxi".

Las bases también excluyen a autónomos societarios o asalariados que controlen sociedades titulares de licencias, en un intento de impedir que grupos empresariales concentren nuevas autorizaciones.

La futura adjudicación llevará aparejada otra restricción importante: las licencias no podrán transmitirse durante un mínimo de cinco años salvo supuestos excepcionales autorizados administrativamente.

Con ello, parece claro que el Consistorio busca evitar que los adjudicatarios obtengan la licencia para revenderla posteriormente con plusvalías.

Las personas beneficiarias deberán dedicarse en exclusiva a la actividad del taxi y acreditar que no mantienen otras actividades económicas incompatibles.

El procedimiento todavía no está cerrado. El Ayuntamiento ha abierto ahora un periodo de información pública y audiencia de diez días hábiles desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, lo que ha ocurrido este jueves 28 de mayo.

Durante ese plazo, asociaciones del sector, profesionales y ciudadanos podrán presentar alegaciones, observaciones o propuestas de modificación antes de la aprobación definitiva de las bases.

Solo después de resolver ese trámite se publicará oficialmente la convocatoria del concurso y se abrirá el plazo de quince días hábiles para presentar solicitudes a las nuevas licencias.