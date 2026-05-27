La Junta recibe tres ofertas para construir 50 viviendas protegidas en El Perchel de Málaga

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Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha recibido tres ofertas para construir 50 viviendas protegidas en El Perchel, Málaga, en un solar público de más de 2.300 metros cuadrados. El proyecto, valorado en 7,9 millones de euros, incluye viviendas, garajes y trasteros y responde a la demanda de vivienda asequible en la capital malagueña. El edificio contará con 2.954 m² para viviendas, 1.504 m² para garajes y 186 m² para trasteros, distribuyendo 3 viviendas de un dormitorio, 40 de dos y 7 de tres dormitorios. La promoción destacará por su eficiencia energética, incorporando sistemas de aerotermia y una instalación solar fotovoltaica de 43 módulos para el suministro eléctrico.

La Junta de Andalucía ha recibido tres ofertas de empresas para ejecutar una nueva promoción de 50 viviendas protegidas en el barrio de El Perchel, en Málaga, una actuación que se desarrollará sobre suelo público en pleno entorno urbano consolidado y a escasos minutos del centro de la ciudad.

El proyecto, impulsado a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se levantará en un solar situado en el número 28 de la calle Cerrojo, una parcela de más de 2.300 metros cuadrados comprendida entre las calles Cerrojo, Fuentecilla y Agustín Parejo.

Se trata de una promoción en régimen general de venta que incluye viviendas, garajes y trasteros, y que forma parte de la estrategia autonómica para incrementar la oferta de vivienda asequible en la capital malagueña.

El nuevo edificio se ubicará en una de las zonas con mayor transformación urbana de la ciudad. El Perchel, muy próximo al Centro histórico y a los principales nodos de transporte, concentra en su entorno hoteles, residencias de estudiantes, oficinas y equipamientos públicos.

La actuación salió a licitación por un importe de 7,9 millones de euros y contempla un plazo de ejecución estimado de 18 meses desde el inicio de las obras, una vez adjudicado el contrato.

La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha subrayado la relevancia del proyecto, destacando que se trata de una promoción financiada con fondos propios que busca responder a la creciente demanda de vivienda asequible en Málaga.

Además, ha recordado que el desarrollo de la parcela llevaba más de dos décadas paralizado y que ha sido el actual Ejecutivo autonómico el que ha desbloqueado su puesta en carga y la licitación de las obras.

Según el proyecto técnico, el edificio contará con 2.954 metros cuadrados destinados a viviendas, 1.504 a garajes y 186 a trasteros. La distribución incluye tres viviendas de un dormitorio, 40 de dos dormitorios y siete de tres dormitorios.

Dos de las viviendas en planta baja estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, en cumplimiento de los criterios de accesibilidad.

El inmueble se estructurará en tres plantas y dispondrá de accesos desde las calles Cerrojo y Agustín Parejo. En la planta sótano se ubicarán las plazas de aparcamiento y los trasteros.

Eficiencia energética y energías renovables

El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética avanzados. Todas las viviendas contarán con sistema individual de aerotermia, con bomba de calor y compresor dual, además de depósitos de agua de 200 litros.

El edificio integrará también una instalación solar fotovoltaica compuesta por 43 módulos monocristalinos bifaciales de 715 vatios, así como un centro de transformación con capacidad de 630 kilovatios para garantizar el suministro eléctrico del conjunto residencial.