Ya es oficial: Naiz Homes toma el control de La Térmica y levantará 500 viviendas en la nueva Milla de Oro de Málaga

Infografía del proyecto de La Térmica, en la nueva Milla de Oro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Naiz Homes adquiere dos parcelas en La Térmica, Málaga, para construir unas 500 viviendas en primera línea de playa. La inversión en suelo supera los 100 millones de euros y se estima una facturación de más de 600 millones. El proyecto Térmica Beach se desarrollará en dos fases, con entregas previstas para finales de 2027 y mediados de 2029. Esta operación refuerza la presencia de Naiz Homes en la Costa del Sol y forma parte de la regeneración urbana del litoral oeste de Málaga.

La venta de una de las grandes piezas inmobiliarias de la nueva Milla de Oro de Málaga, en el litoral oeste de Málaga, queda completada.

Tras semanas de negociaciones y de cierre de flecos, el fondo de inversión Ginkgo ha formalizado la venta de sus activos en el sector La Térmica en favor de la promotora Naiz Homes.

Así lo ha confirmado la firma que adquiere los derechos para levantar del orden de 500 viviendas en esta estratégica parcela. De acuerdo con los datos aportados, la compra incluye dos parcelas, sobre las que se plantea una inversión en suelo superior a los 100 millones y un volumen estimado de facturación de más de 600 millones de euros.

Se trata de una operación estratégica de gran escala, asesorada por Colliers y Gómez-Acebo & Pombo, con una superficie edificable de aproximadamente 60.000 metros cuadrados en primera línea de playa.

El proyecto Térmica Beach de Naiz Homes se desarrollará en dos parcelas diferenciadas, con una propuesta que combinará tipologías residenciales adaptadas a distintos perfiles de demanda, en línea con el foco de la compañía de operar en ubicaciones clave, con gran potencial de crecimiento y con proyectos de elevados estándares de calidad constructiva y arquitectónica.

Plazos de entrega

Está previsto que la primera fase se entregue en el cuarto trimestre de 2027 y la siguiente en el segundo trimestre de 2029.

El ámbito de La Térmica se enmarca en la regeneración urbana del litoral oeste de Málaga, una de las principales áreas de expansión de la ciudad en los próximos años y que creará un nuevo distrito residencial concebido desde la sostenibilidad, la innovación y la integración con el entorno.

Con esta operación, Naiz Homes avanza en su plan de crecimiento y consolida su presencia en la Costa del Sol, uno de los mercados residenciales más dinámicos de España, caracterizado por una elevada demanda tanto nacional como internacional.

Enaut Saiz, managing partner de Naiz Homes, asegura que "la magnitud de esta operación refleja la confianza en el potencial de Málaga y en la evolución de la Costa del Sol como uno de los mercados más sólidos y atractivos de Europa. Nuestro objetivo es desarrollar un proyecto con vocación transformadora, que contribuya al crecimiento económico de la ciudad y deje un impacto duradero en términos de empleo, actividad y calidad urbana".

Naiz Homes es una de las promotoras con mayor presencia en España, como demuestra el impulso de operaciones en País Vasco, Madrid y Andalucía.