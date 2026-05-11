Málaga pierde en los tribunales su pulso con Costas por unas obras de 236 euros en los Baños del Carmen

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga llevó a Costas a los tribunales por una obra de emergencia valorada en 236,36 euros en los Baños del Carmen. La intervención fue realizada tras un requerimiento de los bomberos ante el riesgo de acceso peligroso al inmueble. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inadmitió el recurso presentado por Urbanismo, cerrando la vía de apelación. El tribunal concluyó que no existía un conflicto institucional, sino una simple reclamación económica, y la baja cuantía impidió la apelación.

La larga, compleja y, en ocasiones, convulsa historia administrativa de los Baños del Carmen suma un episodio judicial cuando menos curioso.

El Ayuntamiento de Málaga ha llevado a la Dirección General de Costas a los tribunales por una disputa relacionada con una obra de emergencia valorada en apenas 236,36 euros.

El origen del contencioso impulsado por la Gerencia de Urbanismo se remonta a marzo de 2023. En aquel momento, el organismo municipal dio luz verde a una actuación subsidiaria urgente ejecutada por una empresa contratada por el Ayuntamiento para sellar huecos y accesos peligrosos en las antiguas instalaciones de los Baños del Carmen, situados en la calle Bolivia. En concreto, en el pórtico de entrada.

La intervención, según se recoge en el fallo, que data del pasado 6 de marzo, fue ordenada tras un requerimiento del Real Cuerpo de Bomberos ante el riesgo que suponía el acceso de personas al interior del inmueble.

Una vez realizados los trabajos, Urbanismo emitió una liquidación de 236,36 euros a la Demarcación de Costas del Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre donde se localiza el enclave.

La reacción del ente estatal fue la de recurrir dicha reclamación económica, logrando que la Justicia anulase en primera instancia la resolución municipal. Ante el revés original, Urbanismo, lejos de aparcar el asunto, decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para intentar revertir el fallo.

Y lo que ha hecho el TSJA ha sido inadmitir el recurso presentado por Urbanismo. La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga, cierra la vía de apelación planteada por el Consistorio después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 ya diese previamente la razón al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Sala rechaza siquiera entrar en el fondo del asunto y declara inadmisible el recurso de apelación.

El argumento central del tribunal es que, pese a que formalmente el procedimiento enfrentaba a dos Administraciones públicas, en realidad la Demarcación de Costas actuaba "como cualquier particular destinatario de una orden de pago".

Es decir, los magistrados entienden que no existía un auténtico conflicto institucional entre administraciones, sino una simple reclamación económica derivada de unas obras urgentes ejecutadas de manera subsidiaria por el Ayuntamiento.

La sentencia también subraya que la reducida cuantía económica del litigio impide tramitar la apelación en estas circunstancias, conforme a la legislación procesal y a la jurisprudencia consolidada.

El TSJA recuerda además que cuestiones paralelas como la titularidad demanial de los Baños del Carmen, la situación patrimonial del recinto o los debates urbanísticos sobre el futuro del enclave no modifican la naturaleza jurídica del conflicto.

La resolución no impone costas a ninguna de las partes, al considerar que el juzgado de primera instancia sí abrió inicialmente la posibilidad de recurrir.