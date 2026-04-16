Investigan un nuevo tiroteo en Málaga sin heridos, el segundo en menos de una semana

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo en el barrio de La Trinidad, Málaga, ocurrido en la calle Carboneros sin que se hayan registrado heridos. El suceso tuvo lugar sobre las 16:45 horas y varios vecinos alertaron al 112 tras escuchar varias detonaciones en la zona. Testigos aseguran haber visto a un grupo de cuatro o cinco personas armadas durante el incidente. Este tiroteo es el segundo en menos de una semana en la misma zona, donde ya se produjo otro altercado similar el 12 de abril, también sin heridos.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un nuevo tiroteo en Málaga en el que no constan heridos, el segundo en menos de una semana en el barrio de La Trinidad.

El incidente se ha producido sobre las 16.45 horas en la calle Carboneros y han sido varios los vecinos que han alertado al Servicio de Emergencias 112 de que habían escuchado diversas detonaciones, según han informado desde la sala operativa de Emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las investigaciones, y varios testigos han asegurado que habían observado a un grupo numeroso de personas con armas de fuego, unas cuatro o cinco, han asegurado fuentes cercanas a la investigación.

Se trata del segundo tiroteo ocurrido en esa zona en menos de una semana, ya que en la madrugada del 12 de abril en la plaza Bravo, en el barrio de La Trinidad, también se recibieron varios avisos. En ese primer tiroteo no se produjeron tampoco heridos pero los agentes intervinieron varios casquillos en la correspondiente inspección ocular.