Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por insultar y denunciar falsamente a los dueños de un bar en Málaga. Los insultos incluyeron expresiones discriminatorias relacionadas con la nacionalidad de los propietarios del bar, que son extranjeros. El acusado interpuso numerosas denuncias para dificultar el desarrollo del negocio, lo que provocó inspecciones y afectó la actividad del local. Además de la prisión, el condenado deberá indemnizar con 4.000 euros a las víctimas por daños morales, aplicándose la agravante de discriminación por nacionalidad.

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por insultar de forma constante y denunciar falsamente a los dueños de un bar de la capital malagueña que estaba debajo de su casa, debido a problemas vecinales y con expresiones relativas a que eran extranjeros; y le ha impuesto la pena de un año y tres meses de cárcel.

Según se declara probado en la sentencia de la Sección Segunda de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado tenía su vivienda en un edificio de la capital en cuyo local situado inmediatamente debajo los querellantes tenían ese bar, que cuenta con una terraza.

El procesado estaba en contra de la instalación de dicho bar y de la terraza, lo que había comunicado a los denunciantes y también a los órganos de representación y gestión de la comunidad de propietarios, pero "sin obtener resultado pretendido", señala la resolución.

Ante esto, desde octubre de 2021, "ha venido profiriendo constantes expresiones insultantes contra los dueños del negocio", en presencia de clientes del local, expresiones como "vete a tu país, te voy a quitar el bar", "que nos estás robando y quitándonos el trabajo", o "sudaca de mierda" y "ladrón".

Asimismo, actuando con la intención de "dificultar" el desarrollo del negocio, el acusado en paralelo interpuso entre septiembre de 2021 y noviembre de 2022 numerosas denuncias ante distintos organismos oficiales, que dieron lugar a constantes visitas e inspecciones en presencia de los clientes.

Todo esto, señala la resolución, afectó al desarrollo ordinario de la actividad del establecimiento de restauración; aunque el Tribunal no considera probado, tras la celebración del juicio, que hubiera causado un descenso en los ingresos del negocio.

Por estos hechos, se le condena por un delito contra la integridad moral, aplicando la circunstancia que agrava la pena de discriminación referente a su nacionalidad, a su condición de inmigrante, y, además de prisión, se le impone indemnizar a las víctimas con 4.000 euros por daños morales.

La Sala otorga "plena credibilidad" a las manifestaciones de los querellantes, por ser "firmes, persistentes y coincidentes"; y también a las de clientes del bar, testigos de algunos de esos actos, que constatan que existía una "mala relación de vecindad" del acusado con los dueños del local.

Considera que la finalidad que movió al acusado a actuar de la forma en que lo hizo en contra de los querellantes "no fue la de discriminarlos o fomentar la discriminación por su país de origen, o por su condición de extranjeros", como sostenían las acusaciones en un primer momento.

Así, entiende que el acusado pretendía "menoscabar la dignidad debido a problemas vecinales que con ellos mantenía" y que "las expresiones vejatorias proferidas por el acusado a los querellantes vienen motivadas por las pésimas relaciones de vecindad" y motivadas "por las molestias que según él le genera el negocio".

Pero el Tribunal sí asegura que "lo cierto es que los términos concretos empleados hacen expresa alusión a su condición de inmigrantes, de extranjeros que residen en España", lo que produce en opinión de la Sala "un plus delictivo que se dirige no solo a los perjudicados sino a un colectivo".

"Se produce en definitiva una discriminación por razón de la nacionalidad en la conducta enjuiciada que hace que deba aplicarse la agravante alegada" por el fiscal y por la acusación particular en cuanto a que haber cometido los hechos por motivos relacionados, en este caso, por la nación a la que pertenecen.