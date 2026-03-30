Estas son las horas críticas para coger el Metro de Málaga este Lunes Santo

Imagen del interior de una de las estaciones del Metro de Málaga durante la pasada Semana Santa.

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga estará afectado este Lunes Santo por una huelga entre las 17:30 y las 20:30 horas, con servicios mínimos del 60%. La estación de Atarazanas solo permitirá la entrada de viajeros entre las 21:00 y las 23:00 horas, no la llegada, por lo que los usuarios deberán bajarse en Guadalmedina. La huelga se produce durante las procesiones, y se sumarán paros también el Miércoles y Jueves Santo en horarios similares. El Metro tiene un dispositivo especial para Semana Santa, con 68 horas de servicio ininterrumpido entre el Miércoles y el Viernes Santo.

Con la llegada al Centro de Málaga, el uso del Metro se ha convertido en los últimos tres años en herramienta indispensable para miles de malagueños.

Sin embargo, este Lunes Santo el funcionamiento del suburbano va a estar claramente condicionado por la primera de las tres jornadas de huelga que va a afectar al periodo de procesiones.

Si bien el acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía establece un 60% de servicios mínimos, hay una incidencia clara sobre la frecuencia de los trenes.

En concreto, el paro convocado por la plantilla, que mantiene un desacuerdo evidente con las propuestas salariales y beneficios laborales que ofrece la empresa, se extiende entre las 17:30 y las 20:30 horas.

Es, por tanto, un período ciertamente crítico en la salida y llegada de pasajeros a la Alameda Principal, donde se localiza la estación término de Atarazanas. Un emplazamiento que coincide con el epicentro del recorrido oficial de las procesiones de un Lunes Santo que tiene a El Cautivo como estrella de la jornada.

Más allá del paro, el uso del Metro en la Alameda ha quedado afectado por la decisión de la Junta de Andalucía y la empresa explotadora de limitar el funcionamiento de la parada de Atarazanas.

En concreto, entre las 21.00 y las 23.00 horas, la estación sólo permitirá la entrada de viajeros, con el objetivo de que puedan salir de la Alameda en dirección a otros puntos de la urbe. Es decir, en este intervalo no se permitirá la llegada de usuarios, que tendrán que bajar en la estación anterior, la de Guadalmedina, junto a El Corte Inglés.

A la huelga de este Lunes Santo hay que sumar el paro previsto el 1 de abril (Miércoles Santo), de 17:00 a 20:00 horas, y el 2 de abril (Jueves Santo), de 18:00 a 21:00.

El Metro tiene previsto un dispositivo especial de Semana Santa que incluye 68 horas de servicio ininterrumpido entre el Miércoles y el Viernes Santo.