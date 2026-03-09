Detenido el joven de 27 años que disparó al aire desde una vivienda en Las Castañetas tras una discusión de tráfico

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 27 años fue detenido en Málaga tras disparar al aire desde una vivienda en Las Castañetas tras una discusión de tráfico. El arrestado está investigado por desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, y ha ingresado en prisión provisional. Durante el registro policial se hallaron tres armas de fuego, un machete, chalecos antibalas, drogas y varios teléfonos móviles. En el segundo registro se incautaron 36.175 euros en efectivo, 220 gramos de cocaína y 26 pastillas de hachís de unos 100 gramos cada una.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 27 años como presunto autor de los disparos intimidatorios realizados desde la ventana de una vivienda en el barrio de Las Castañetas el pasado 13 de febrero. El arrestado ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial, investigado por delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación fue asumida por agentes del Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial después de que aquella noche se recibiera aviso de varias detonaciones procedentes de un domicilio del citado barrio. Según las primeras pesquisas, el sospechoso efectuó varios disparos al aire que provocaron alarma entre los vecinos. El origen del tiroteo estaría relacionado con una discusión de tráfico previa.

Las detonaciones no causaron heridos, aunque sí motivaron un amplio despliegue policial. En una primera intervención en la vivienda desde la que se realizaron los disparos, los agentes recuperaron un arma corta y una escopeta, ambas aptas para abrir fuego. Sin embargo, el autor de los tiros logró huir antes de la llegada de la policía.

Posteriormente, durante el registro del inmueble, los investigadores localizaron una tercera pistola con cargador y cartucho en recámara, un machete, dos chalecos antibalas, varias piezas de hachís, recipientes con cogollos de marihuana, una picadora de cannabis, tres bombonas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, y varios teléfonos móviles.

Ante la peligrosidad del sospechoso se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participaron distintas unidades especializadas, entre ellas el grupo de Sistemas Especiales. Las gestiones permitieron seguir la pista del fugitivo.

Finalmente, el pasado 27 de febrero, y con el apoyo de los GOES, los investigadores llevaron a cabo un segundo registro en la vivienda de un familiar del sospechoso, situada en el barrio malagueño de El Torcal. La actuación concluyó con la detención del joven y la intervención de 36.175 euros en efectivo, unos grilletes, 220 gramos de cocaína y 26 pastillas de hachís de unos 100 gramos cada una. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.