Mercedes, viajera número 100 millones, celebra un hito histórico del Metro de Málaga

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha alcanzado hoy un hito histórico en su trayectoria al registrar a su usuario número 100 millones desde su puesta en servicio comercial el 30 de julio de 2014.

Esta cifra simbólica, que consolida al suburbano como el eje vertebrador de la movilidad sostenible en la capital de la Costa del Sol, ha tenido como escenario la estación El Perchel.

A la celebración de este hito han asistido la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, María Rosa Morales, y el director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano, quienes han dado la bienvenida personalmente al viajero que ha marcado esta cifra redonda, Mercedes, usuaria desde su inauguración, en 2014, y que se desplaza en Metro de manera muy recurrente.

Para celebrar este acontecimiento, la empresa concesionaria ha obsequiado al usuario 100 millones con un exclusivo circuito de ocio, cultura y restauración.

Este paquete de experiencias está diseñado específicamente para poner en valor el radio de influencia de las líneas 1 y 2, permitiendo al premiado disfrutar de diversos establecimientos y espacios culturales situados a escasos metros de las bocas de Metro.

"Alcanzar los 100 millones de viajeros es el reflejo del compromiso de los malagueños con un transporte rápido, puntual y respetuoso con el medioambiente", ha destacado

Desde su puesta en servicio en julio de 2014, el Metro ha mantenido una tendencia de crecimiento constante, acentuada significativamente tras la llegada de la infraestructura al centro histórico, con la puesta en servicio el 27 de marzo de 2023 del tramo entre El Perchel, Guadalmedina y Atarazanas.

El hito del viajero 100 millones llega en un momento de plena madurez del servicio, reafirmando la eficiencia de la red que conecta puntos estratégicos como el campus universitario de Teatinos, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y el corazón de la ciudad.

Por su parte, Fernando Lozano ha expresado su satisfacción por la acogida ciudadana. "Este número no es solo una estadística; son 100 millones de historias y trayectos de personas que confían en nuestra gestión diaria para llegar a sus destinos".

El Metro, que el pasado año 2025 volvió a cosechar un récord de demanda anual con 19,22 millones de usuarios transportados (un 5,29% más que en 2024), cuenta con una red, de 13,6 kilómetros de trazado, que combina tramos en superficie y soterrados, ofreciendo una alternativa de movilidad de alta capacidad.

Con este hito, la infraestructura se prepara para afrontar nuevos retos de expansión, gracias a la ampliación de la flota de trenes o la futura prolongación hasta el Hospital Civil, en fase de ejecución por parte de la Junta de Andalucía.