Entra en prisión el entrenador de fútbol del Conejito de Málaga por abusos sexuales a menores

Las claves nuevo Generado con IA El entrenador de fútbol del Conejito de Málaga ha ingresado en prisión provisional sin fianza, acusado de abusos sexuales a menores. La investigación comenzó tras descubrir los padres de una de las víctimas conversaciones inapropiadas entre su hijo y el entrenador. Hasta el momento, se han identificado tres menores afectados: dos habrían sufrido agresión sexual y provocación sexual, y uno solo provocación sexual. El arrestado presuntamente daba regalos a los menores para ganarse su confianza y se están analizando los teléfonos móviles de implicados para esclarecer los hechos.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del entrenador de fútbol detenido por abusar sexualmente de varios menores. Se le investiga por la presunta comisión de abusos sexuales, calificación provisional que se irá determinando de forma definitiva a lo largo de la instrucción.

Según ha informado el TSJA, el entrenador detenido se acogió a su derecho constitucional a no prestar declaración ante el juez de guardia. En cambio, sí prestó declaración uno de los tres menores que presuntamente fueron objeto de los abusos sexuales. El resto de presuntas víctimas lo irá haciendo en el transcurso de la instrucción.

Tras acordar el ingreso en prisión, el juez acordó remitir la causa a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es la competente en la investigación de este tipo de delitos cometidos sobre los menores.

La investigación

La investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono “muy afectivo”, que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que lo unía con su "míster" más allá del terreno de juego, conocían cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras escuchar al menor, el GRUME localizaba a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores.

En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose que uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.