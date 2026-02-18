La ONCE reparte suerte en Málaga capital: premios de 675.000 euros en el barrio de Huelin

Las claves nuevo Generado con IA La ONCE ha repartido 675.000 euros en premios en el barrio de Huelin, Málaga capital, durante el sorteo del martes 17 de febrero. El vendedor José Pérez entregó un cupón premiado con 500.000 euros y cinco cupones de 35.000 euros cada uno en la calle Carpio. El sorteo también dejó premios en otras localidades, con 350.000 euros repartidos en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y 210.000 euros en El Puerto de Santa María (Cádiz). La ONCE destaca su compromiso con el juego responsable, implementando controles y prohibiendo la venta a menores o el consumo a crédito.

Nuevo premio de la ONCE en Málaga capital. El sorteo de este pasado martes, 17 de febrero, repartió buena parte de su fortuna, 675.000 euros en premios, en el barrio de Huelin.

José Pérez vendió un cupón premiado con 500.000 euros y cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El veterano vendedor, que ya ha dado hasta doce veces un premio mayor, ha dicho estar contento como la primera vez "siempre es una alegría muy grande dar el premio a mis clientes, sea donde sea".

Pérez es vendedor de la ONCE desde 2004, y ha llevado la suerte a la calle Carpio de la capital de la Costa del Sol. "Estoy intentando quitarme el disgusto porque no me haya tocado a mí --ha bromeado-- pero estoy deseando que vengan los premiados por lo menos a verme, a compartir la felicidad".

Así, entre felicitaciones de los clientes, José Pérez ve en estos premios un motivo para seguir "espero poder seguir dando más todavía, es algo muy bonito", ha concluido.

El sorteo de este pasado martes estaba dedicado al Patio de las Tabas de Valladolid, y ha dejado también 350.000 euros con diez cupones premiados en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y 210.000 con otros seis en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha indicado la ONCE en un comunicado. El resto de sus premios han ido a parar a Asturias y Murcia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de "lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".