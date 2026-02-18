El entrenador de fútbol base detenido por delitos sexuales a menores es del CD Conejito de Málaga: "No sabíamos nada"

Las claves nuevo Generado con IA Un entrenador de 55 años del CD Conejito de Málaga ha sido detenido por presuntos delitos sexuales a tres menores de edad. El club afirma que desconocía los hechos hasta la detención y se ha puesto a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación. La investigación comenzó tras descubrir los padres de un menor conversaciones inapropiadas con el entrenador, lo que llevó a identificar a otras dos víctimas. Las víctimas habrían sufrido agresiones sexuales y provocación sexual, y la policía ha intervenido los teléfonos móviles para recabar pruebas.

El CD Conejito de Málaga ha informado en un comunicado que el entrenador de 55 años detenido en Málaga por presuntos delitos sexuales a tres menores de edad pertenece a su club.

"Hoy hemos tenido conocimiento de la detención de un entrenador vinculado a nuestra entidad, por su presunta implicación en hechos de extrema gravedad que están siendo investigados", han informado en el escrito, donde manifiestan con "absoluta claridad" que "ningún miembro de la Junta Directiva ni del cuerpo técnico tenía conocimiento previo, por ningún medio, de los supuestos hechos que se le imputan hasta el día de hoy".

"Desde este momento, el CD Conejito de Málaga se pone a disposición de las autoridades competentes para colaborar plenamente en todo aquello que sea necesario con el fin de esclarecer los hechos y depurar cuantas responsabilidades correspondan", han declarado.

Asimismo, han explicado que dan su "apoyo absoluto a las familias y jugadores afectados, poniéndonos a su entera disposición para acompañarles y ofrecerles la ayuda que precisen en estos momentos".

La investigación

La investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono “muy afectivo”, que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que lo unía con su "míster" más allá del terreno de juego, conocían cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el GRUME localizaba a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores.

En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose que uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

Volcado de los teléfonos

El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.

El investigado, de 55 años, pasará a disposición de la autoridad judicial competente esta tarde. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas y desde el club remiten al propio comunicado, por lo que hasta ahora se desconoce la categoría a la que entrenaba el técnico.