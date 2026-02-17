Gran oportunidad en los mercados: Málaga licita 40 lotes en Bailén, El Carmen, Portada Alta y Salamanca

Imagen de la nueva fachada del mercado de Bailén. Ayuntamiento de Málaga

Si alguna vez has pensado en montar un negocio en uno de los mercados de Málaga capital, ahora tienes la oportunidad.

El Ayuntamiento acaba de poner en marcha el plazo para optar a 40 lotes de puestos que ahora hay libres en los mercados de Bailén, El Carmen, Portada Alta y Salamanca. Las concesiones fijadas son de 25 años improrrogables, con cánones que oscilan entre los 519,58 euros y los 3.573,76 euros.

El pliego de condiciones que rige este procedimiento permite presentar ofertas hasta el 10 de marzo próximo.

Cada puesto se configura como una unidad funcional independiente y se agrupa en lotes para facilitar una oferta variada a los licitadores interesados y el acceso al ejercicio de la actividad comercial en los mercados tradicionales de la ciudad.

​De acuerdo con los datos municipales, el que concentra la mayor parte de los espacios es el recién remodelado zoco de Bailén, en el que se han invertido más de 3 millones de euros.

En total son 24 lotes en este edificio (17 puestos individuales y siete dobles), a los que sumar siete en El Carmen (tres con un solo puesto; dos dobles; otro con tres puestos y uno más con cuatro), seis en Portada Alta (cinco de ellos con un solo módulo y otro lote con seis puestos) y tres en Salamanca (dos con un solo puesto y otro con tres). Las superficies van desde poco más de 3 metros cuadrados en algunos módulos de Salamanca hasta los 17 metros de Bailén.

​Canon

El canon o tipo de licitación es específico para cada lote y las ofertas deben presentarse siempre al alza, quedando excluidas las proposiciones por importe inferior al señalado.

En el mercado de Bailén el canon mínimo por puesto sencillo se sitúa en 1.172,32 euros, mientras que los módulos dobles o agrupados alcanzan los 2.344,64 euros.

En El Carmen, el canon de salida oscila entre 893,44 euros para puestos individuales y 3.573,76 euros para el módulo que agrupa los puestos 77‑78‑79‑80.

​En Portada Alta el precio mínimo por puesto es de 519,58 euros y el módulo 12‑13‑14‑15 parte de 2.078,32 euros, mientras que en el mercado de Salamanca los puestos 17 y 21 se licitan desde 909,58 euros y el módulo 22‑23 desde 1.818,16 euros.

El valor de salida conjunto de todos los puestos, módulos y locales incluidos en el procedimiento asciende a 57.163,62 euros, que cada adjudicatario deberá abonar en un pago único antes de formalizar la concesión.

​Entre las actividades previstas figuran pescadería, frutería/carnicería y cualquier actividad de las permitidas en la Ordenanza Reguladora de los Mercados Minoristas (carnicería, frutería, congelados, panadería, comidas preparadas, comestibles, varios).

La adjudicación se realizará en régimen de concurrencia por procedimiento abierto, con el precio del canon ofertado como único criterio de valoración.

Los licitadores podrán presentar ofertas a los lotes que consideren, si bien se excluye a quienes hubieran perdido una concesión anterior por resolución firme en expediente sancionador o revocación por causas sobrevenidas, así como a quienes ya sean titulares de más del 10% de los puestos existentes en un mismo mercado, con la salvedad de aquellos con menos de 30 puestos, donde se permite hasta tres.