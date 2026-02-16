Jacobo Florido: "El batacazo de la izquierda va a ser inconmensurable; Sánchez nos ha hecho un favor con Montero"

¿Le preocupa el crecimiento de la extrema derecha?: "A mí me preocupa que gobierne la izquierda" "Mi pálpito, hoy por hoy, es que Paco de la Torre volverá a presentarse y que acabará el mandato".

Jacobo Florido presume de no tener pelos en la lengua. Lejos de quienes gustan de guardar las formas y aparentar ser lo que no son, el concejal de Turismo de Málaga es un echao palante, alguien que huye de lo políticamente correcto.

Pero más allá de su ímpetu y de sus formas, en ocasiones, chulescas, Florido es un analista de primer nivel en el seno del Partido Popular. A su papel institucional (llegó a la Casona del Parque en 2019) une una labor orgánica de indiscutible validez.

Disfruta con los datos y los asume como el elemento primario mediante el que dibujar las estrategias electorales. Por eso no tiene duda en prever el éxito de su partido y la debacle del PSOE en los comicios que están por llegar. Y eso incluye las próximas andaluzas, a la vuelta de la esquina; las municipales de mayo de 2027, y las generales.

¿Cómo acabó usted en política?

Soy licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. En aquellos años estuve muy vinculado a una asociación, AGUA (Asociación Granadina Universitaria Albatros). Esa fue mi primera entrada en política. Por esa asociación pasó un montón de gente que ahora está en política.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Patricia Navarro; Ángel González; Pablo García; la consejera de Fomento, Rocío Díaz… Aquí nos criamos políticamente muchos de los que luego se ha nutrido el PP. Manuela Villena, la mujer del presidente Juanma Moreno, también perteneció.

Estuve vinculado a esa asociación y a Nuevas Generaciones, pero pensé que no era el momento de meterme al cien por cien.

Antes de irme a Granada hice la mili. Y después estuve de Erasmus, en Cork. Cuando volví entré a trabajar en un banco, donde estuve varios años y donde estoy de excedencia. Fue en el año 2007 cuando acepté la propuesta de unirme al PP.

¿Cómo le convencieron?

A mí la política me ha gustado desde siempre. Lo que pasa es que entendía que era necesario tener antes una experiencia fuera. La política en ese momento me apasionaba más desde el punto de vista estratégico que de la gestión.

La realidad ahora es que llevo mucho tiempo gestionando y me encanta trabajar por y para los ciudadanos, sea cual sea la Administración. Aunque es verdad que lo más satisfactorio es la política local.

A usted se le reconoce justamente ese perfil analista.

Lo que me gustan son las campañas y la estrategia. Los números siempre me han fascinado. Es cierto que la gente me ve como alguien muy vehemente, pero soy más reflexivo de lo que se piensa. La vehemencia también forma parte de la política.

Es cierto que tiene usted una imagen de echao palante.

Bueno, de decir la verdad a la izquierda y ponerla en su sitio.

¿Tiene la misma capacidad de decir las verdades en su partido?

Siempre, siempre. No voy a decir que sea un verso suelto, porque no lo soy, pero siempre me he caracterizado por decir las cosas que pienso en los foros en los que hay que decirlo. Haría un flaco favor si no dijese las cosas. Y siempre me he sentido libre en mi partido para hacerlo.

Me he sentido libre con Elías, con Patricia, con Juanma y con el alcalde. El alcalde es de las personas más reflexivas y que acepta la crítica siempre de forma constructiva. Es admirable.

¿Algunas veces cree que se pasa de frenada?

Una vez que otra.

¿Y lo analiza?

Bueno, claro, lo analizo, lo reflexiono… A veces me digo que no debería haber sido tan explícito, pero es que no sé ser de otra manera.

Aprovechando su conocimiento y estando en un momento clave para las próximas elecciones andaluzas, nacionales y locales, ¿qué pálpito tiene?

Las sensaciones son buenas. Los datos lo que indican es que hay PP para rato. Otra cosa, obviamente, es que haya otros actores que tengan parte de protagonismo, si así lo quieren los ciudadanos. Lo que sí está claro es que el batacazo de la izquierda va a ser inconmensurable.

¿En todos los escenarios?

En todos los escenarios.

¿Y en Andalucía?

Posiblemente, consiga peor resultado que lo consiguió Juan Espadas.

O sea, que el desembarco de la vicepresidenta del Gobierno...

Es un favor que nos ha hecho Pedro Sánchez.

¿Por qué lo dice?

Porque el andaluz es una persona moderada. No quiere, por lo general, estridencias y hay una candidata que es algo estridente. Eso es algo que no le encaja ni al votante de centro-izquierda. Sánchez está haciendo méritos para que el batacazo en Andalucía sea importante. Eso es lo que los datos dicen por ahora.

¿Y que Juanma Moreno repita la mayoría absoluta?

Creo que hay que ser conscientes... Aspiramos a eso, a conseguir una mayoría suficiente, una mayoría para poder gobernar con nuestro programa, pero hay que trabajar. Ahora mismo se puede plantear un escenario de mayoría y un escenario de no mayoría, pero trabajaremos para que pueda ser. A Andalucía le está yendo bien con las políticas de Juanma Moreno.

¿Cree factible que haya gobiernos sin Vox en Andalucía y a nivel nacional?

A nivel nacional es complicado.

¿Complicado?

Los datos están ahí. Si no, le estaría tomando el pelo. A nivel nacional es complicado. Es cierto que los gobiernos de coalición son muy complicados. Ya hemos visto que hay un partido que no quiere gobernar; no le interesa. Su hoja de ruta es llegar a las nacionales lo más inmaculado posible, sin remangarse. Pero lo que está claro es que no se puede estar hablando de Vox todos los días.

Se habla de Vox porque ha ido ganando peso en la sociedad...

Sí, pero la gente siempre nos vota porque somos un partido de gobierno, porque somos buenos gestores y porque en los momentos difíciles nos echamos al hombro el peso. La gente quiere escuchar qué propuestas tenemos y qué vamos a hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso no se hace hablando de otros.

Entiendo de lo que que dice que el PP debe centrarse en explicar sus propuestas más que en hablar de Vox.

La gente tiene ganas de cambio y nosotros tenemos que seguir representando el cambio.

¿Le preocupa el crecimiento de la extrema derecha?

A mí me preocupa que gobierne la izquierda. Es lo que me preocupa. Y que no pase como en Barcelona, que en cuatro o ocho años se han cargado la política de 20-25. La izquierda es la que no puede gobernar, porque haría todo lo posible por cargarse la gran ciudad que tenemos. Lo digo así porque lo siento.

¿Existe un voto del cabreo?

Existe. Un voto del cabreo o un voto, como diría yo, de la gente que quiere cambio. Lo que quiere la gente es que su voto valga para cambiar las cosas, para que su vida mejore. Hemos visto cómo gente que votaba a Podemos o al PSOE ahora vota a Vox.

¿Le preocupa el nivel de desafección que existe entre la sociedad y los políticos?

Me preocupa; me preocupa que la gente intente experimentar porque crea que pueda cambiar. En vez de estar confrontando y peleándonos, tiene que ser más de propuestas. Y esto no es demagogia. Hay que tener propuestas y cumplirlas.

Si ponemos el foco en Málaga capital, ¿qué le dicen los datos a un año de las elecciones municipales?

Las sensaciones son razonablemente buenas. Tenemos un alcalde que, en lugar de reducir su agenda, la va aumentando. Está siempre ideando, imaginando, creando. Creo que aquí las perspectivas son muy buenas; razonablemente buenas. Nuestro objetivo es revalidar esa mayoría amplia.

¿Manejan datos?

Manejamos algunos.

Hablar de mayoría amplia no es lo mismo que de mayoría absoluta.

Nuestros datos ahora mismo son buenos. Este partido siempre se ha caracterizado por trabajar con datos.

Entiendo que los datos no pueden ser los mismos con Paco de la Torre como candidato que sin él.

Le voy a hablar de un dato empírico. El alcalde siempre supone un plus, entre dos y tres concejales.

Esa es la diferencia entre tener la mayoría absoluta y no tenerla.

Sí, sí, evidentemente.

¿Usted es de los que piensa que el alcalde se vuelve a presentar?

Mi pálpito, hoy por hoy, es que se presenta. Viendo las ganas y el ímpetu que tiene, que te llama doscientas veces al día y te pregunta por mil cosas… Pero es una decisión personal.

Cabe la posibilidad de que se presente y que, en caso de victoria, no acabe el mandato…

Le voy a ser muy franco… Yo esa posibilidad no la...

¿Cree que si se presenta, acabará el mandato?

Mi opinión es que sí.

¿El PP está preparado para un escenario sin Paco de la Torre?

El Partido Popular es un partido que ha nacido siempre preparado. No me cabe duda. No estoy hoy en esa decisión, pero estoy seguro, conociendo a mi presidenta, Patricia Navarro, de que habrá varios planteamientos.

¿Usted tiene voluntad de continuar?

A mí la política local me apasiona. Pero siempre he sido un hombre de partido y haré lo que me diga el partido. Yo fui candidato en mi pueblo, Fuente de Piedra. Y me faltó un voto para ser alcalde. Y justo ese voto fue el mío. Quise ser honrado conmigo mismo.

Con sus vecinos de Puerto de la Torre.

Siempre. No sabe lo contento que estoy, lo puertotorreño que me considero. Además tengo el enorme privilegio de vivir allí. Una cosa que le dije al alcalde es que quería seguir como concejal del Puerto de la Torre. Es donde más a gusto me siento. No concibo ser concejal sin tener una parcela de distritos. Tengo un equipo fabuloso y unos vecinos duros cuando tienen que serlo. Yo no rehuyo.

¿Málaga tiene un problema con el turismo?

Ninguno. Creo que es más una idea creada por la opinión publicada que una realidad. Cuando te bajas al terreno, las encuestas son concluyentes: ocho de cada diez malagueños dicen que el turismo es positivo. Pero si te centras en los otros dos... Y da la casualidad de que chillan más que los que están a favor. Los datos son que genera 51.000 puestos de trabajo, cerca de un 4% más que el año pasado. Creo que el 30% de todas las empresas de la provincia están vinculadas al turismo. Sin turismo un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un gobierno tendría menos ingresos.

Pero hay efectos no tan positivos.

Es correcto. ¿Que hay que intentar arreglarlo? Por supuesto. Pero convertir eso en el centro de tu campaña para intentar desgastar al que gobierna... Hay aspectos a mejorar y en ello estamos. Pero Málaga es la ciudad de España que más está creciendo en RevPAR, que más está creciendo en ADR, que más está creciendo en gasto medio turístico.

En Málaga, el turismo americano, que es uno de los que mayor gasta, se ha convertido en el primer mercado extracomunitario. Pero es que es el tercer y cuarto mercado, incluso en meses donde no está el vuelo.

Pero eso no quita que haya habido ciertas alarmas de saturación en algunas zonas de la ciudad.

Estamos en ello, con la creación de siete rutas alternativas. Nos gustaría dar la suficientemente oferta para que el turista se pueda quedar al menos dos días. Se está trabajando con inteligencia artificial para que a través del teléfono el turista pueda tener rutas alternativas. Pero si uno los rankings de masificación, estamos en el puesto 64 en España.

De los proyectos que ahora mismo están encima de la mesa, ¿cuál le hace especial ilusión?

El Muelle de San Andrés. Creo que el malagueño no es consciente aún de la transformación que va a sufrir esa parte de la ciudad y lo que económicamente va a generar.

¿No le da la sensación de que la evolución de Málaga va por delante de lo que es capaz de asumir el malagueño?

El malagueño estaba acostumbrado a un tipo de ciudad y la ciudad avanza y se tiene que amoldar. Pero creo que se están amoldando perfectamente. Hablar de Málaga sin los malagueños es algo que la izquierda está intentando meter a presión. Me sabe muy mal que la izquierda intente hablar de los malagueños con menosprecio. Esta ciudad es lo que es gracias al empuje de los malagueños. Y malagueño es todo el que ha nacido aquí y el que viene de fuera y quiere instalarse.