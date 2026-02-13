El viento azota Málaga: derriba parte del muro de un campo de fútbol y provoca la caída de árboles

Las claves nuevo Generado con IA Fuertes rachas de viento en Málaga, de hasta 70 km/h, han causado una quincena de incidencias en la ciudad. El muro perimetral del campo municipal de fútbol de Carlinda cedió por el viento, provocando el cierre temporal de la instalación y la suspensión de actividades. Se han registrado caídas de árboles y ramas en varias zonas, aunque no hay daños personales. Como medida preventiva, se han cerrado al público la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y numerosos parques y espacios verdes de Málaga.

El viento que sopla en Málaga capital, con rachas que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podían alcanzar los 70 kilómetros por hora, ha provocado hasta el momento una quincena de incidencias.

Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento, que ha ofrecido detalles de las actuaciones llevadas a cabo por Bomberos, Policía Local y el Servicio de Parques y Jardines.

La mayor parte de las intervenciones están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en fachadas o carteles en peligro de desprendimiento, sin que se hayan registrado daños personales.

La incidencia más destacada ha tenido lugar en el campo municipal de fútbol de Carlinda, donde ha cedido parte de su muro perimetral como consecuencia de las rachas de viento que se han registrado en las últimas horas en la ciudad.

Por motivos de seguridad, el Ayuntamiento ha cerrado temporalmente la instalación deportiva, situada en calle Galeno (distrito Bailén-Miraflores) y se han suspendido las actividades previstas para los próximos días en el campo de fútbol.

El próximo lunes, personal municipal valorará los daños para proceder a su arreglo. También como medida preventiva, el parque infantil de la calle Galeno permanecerá cerrado hasta que se reponga esta infraestructura.

También destacan dos avisos por la caída de dos árboles sobre unos muros en el Camino Viejo de Vélez (distrito Este) y la calle Martín de la Plaza (Bailén-Miraflores), así como la retirada de ejemplares en peligro de caída en la calle Aruba (distrito Puerto de la Torre).

Cierres preventivos

Como medida preventiva, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público hoy viernes, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, han permanecido cerrados toda la jornada.

Esta clausura temporal ha afectado a los siguientes espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez ‘Pipi’; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.