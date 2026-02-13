Todos los detalles del plan final para levantar un hotel sobre las cenizas de la vieja Bobby Logan de Málaga

La antigua Bobby Logan, cerrada desde 1993 y convertida en uno de los grandes vacíos urbanos de Pedregalejo, tiene por fin una vía para salir del abandono.

Un estudio de ordenación impulsado por la propiedad de las parcelas afectadas abre la puerta a levantar un hotel en la parcela sobre la que se levanta la vieja discoteca (con una previsión de cuatro años), así como un desarrollo residencial en la margen opuesta del arroyo Pilones (unos seis años de plazo).

La idea parece contar, de inicio, con el aval del Ayuntamiento, testigo de la complejidad de la intervención y de que todos los intentos puestos sobre la mesa hasta la fecha han resultado fallidos.

De hecho, la fórmula que ahora maneja Componentes Textiles Industriales S.L. (Cotexta) se aleja de manera clara de la propuesta recogida del PGOU de 2011 para este ámbito. Los técnicos municipales apostaron por un comercial/equipamiento en una iniciativa que obligaba a "recuperar" el inmueble como equipamiento privado y a incorporar una gran sala de uso público.

Vista de la ordenación.

En la práctica, ello ha supuesto catorce años de parálisis. Al menos tres veces se han intentado revertir la situación (modificaciones del plan general y un Estudio de Detalle con varias unidades de ejecución) sin que ninguna haya prosperado.

En este contexto, la propia Gerencia de Urbanismo ha terminado admitiendo que el modelo del PGOU‑2011 es inviable, siendo necesario pensar en una “mejora urbana” bajo la nueva Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA).

​Un edificio sin valor arquitectónico

El estudio deja claro que el planeamiento no otorgó protección arquitectónica al edificio de la antigua discoteca.

La obligación de conservarlo respondía a "razones de identificación sentimental y memoria del barrio", a la idea de que podía convertirse en un equipamiento cultural o de uso público que aprovechara el arraigo del local en la historia de Pedregalejo, pero esos proyectos nunca llegaron a concretarse.

La inspección técnica describe el inmueble como una gran nave de cubierta de fibrocemento sobre cerchas metálicas ligeras, cerramientos de ladrillo y ausencia de acabados interiores, más allá de algunas estructuras propias de su uso como discoteca.

Planos de la ordenación.

El informe concluye que no existe un valor arquitectónico que justifique su conservación forzosa y que, además, el volumen resulta desproporcionado para su entorno inmediato, por su proximidad al viario, las edificaciones colindantes y el cauce encauzado del arroyo Pilones.

La propuesta de ordenación supone un giro profundo. El ámbito completo, con casi 2.500 metros cuadrados repartidos en dos piezas separadas por el arroyo. Cada una de ellas con una propuesta de uso y plazos diferentes.

​En la parcela Oeste, donde se alza la antigua Bobby Logan, se plantea un uso global hotelero, con uso alternativo de oficinas y uso compatible comercial en planta baja.

Sobre unos 734 metros de suelo se fija una edificabilidad de 1.424,77 metros de techo y una altura máxima de planta baja más tres plantas y ático retranqueado. Esto permitiría implantar un pequeño hotel de barrio, con locales abiertos a la avenida Juan Sebastián Elcano.

En la margen Este del arroyo, se apuesta por un uso residencial con ordenanza CJ.4, alturas de hasta planta baja más dos plantas y ático, y una edificabilidad total de 2.480,45 metros de techo.

Mejora del entorno

La solución no se limita a cambiar usos y alturas. Como contrapartida, el documento compromete a los promotores a acometer la reurbanización de la calle Practicante Pedro Román, que conecta la avenida Juan Sebastián Elcano con la calle Bolivia justo frente al ámbito.

En una superficie de 1.274 metros cuadrados se prevé renovar acerados, pavimentos, alumbrado, arbolado e infraestructuras, con un coste estimado que se repartirá entre las dos parcelas en función del aprovechamiento de cada una.

​Asimismo, se mantiene la obligación de actuar sobre el tramo del arroyo Pilones que atraviesa el ámbito, un encauzamiento de unos 27 metros que exige un tratamiento paisajístico y el respeto de una franja de servidumbre de cinco metros a cada lado de los muros.

A ello se suma la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, que se propone materializar mediante pago en metálico o mediante superficie construida, y la monetización de una pequeña porción de dotaciones locales que no pueden implantarse físicamente en un ámbito tan reducido.