Vía libre a la Nueva Rosaleda de Málaga: los expertos del Bernabéu y del Mundial de Catar ya avanzan en el estudio

Los arquitectos que dieron forma a varios de los estadios del Mundial de Catar y los ingenieros que participaron en la transformación del Santiago Bernabéu tienen ya el camino expedito para estudiar una a una las cinco localizaciones sobre las que potencialmente podría construirse la Nueva Rosaleda de Málaga.

La liberación del procedimiento se produce después de que el Ayuntamiento haya desestimado el recurso presentado por uno de los equipos participantes del concurso inicial y cuya oferta no fue seleccionada.

Superado este escollo, las firmas adjudicatarias, Typsa y Fenwick Iribarren Architects están ya en condiciones de afrontar el reto de determinar cuál de los emplazamientos es el idóneo.

Y todo ello con la premisa inicial de sentar las bases para el desarrollo de un complejo deportivo con entre 45.000 y 55.000 espectadores, cumpliendo de este modo los estándares UEFA Élite.​​

Mapa con la localización de las parcelas a estudiar para la Nueva Rosaleda.

Atendiendo a los detalles del pliego de condiciones que rigió la licitación, la primera fase de las actuaciones incluirá un primer estudio que deberá estar finalizado en dos semanas y en el que se elegirán al menos tres ubicaciones. Se exige que una de ellas sea el actual emplazamiento de La Rosaleda.

Este filtrado se basará en criterios objetivos y razonados, que deberán plasmarse en un documento previo de análisis de emplazamientos.

Una vez realizada la selección previa, para cada una de las ubicaciones se realizará un análisis con diversidad de criterios.

Por un lado, los urbanísticos, tomando en consideración la titularidad de la parcela, la clasificación del suelo, la planificación vigente, la necesidad o no de modificar el planeamiento…

El segundo criterio es de diseño. Porque aunque no se requiere específicamente un diseño preliminar de estadio, sí se pide que en función de las características de cada parcela se estime la capacidad máxima del estadio, así como el análisis de la capacidad óptima atendiendo al contexto de la ciudad y la capacidad de explotación futura.

Anterior diseño de la Nueva Rosaleda. Ayuntamiento de Málaga

Posibles ampliaciones

Como complemento, deberá estudiarse la posible ejecución de un estadio que permita ampliaciones de aforo en el futuro. Asimismo, se demandan criterios de movilidad, sociales y económicos, de manera que se haga una estimación de coste de la operación, y de retorno de la inversión mediante usos complementarios al fútbol dentro del estadio, el modelo de negocio o la inversión adicional en el equipamiento para adaptarlo a los usos alternativos.

El estudio preliminar contempla cinco ubicaciones alternativas: la remodelación y ampliación de La Rosaleda, Ampliación Universidad (Campus Teatinos), San Cayetano, Lagar de Oliveros y Manzana Verde.

Cada opción ofrece ventajas y desafíos. Mientras La Rosaleda destaca por su conectividad y situación céntrica, su emplazamiento limita el crecimiento; San Cayetano y la Manzana Verde brindan grandes superficies, pero requieren más trámites urbanísticos y desarrollo de accesos.

Finalmente, Lagar de Oliveros y la ampliación de la Universidad disponen de suelo público y opciones de crecimiento junto a equipamientos residenciales y universitarios.​​

La segunda fase incluirá un análisis multicriterio para proponer la mejor ubicación con una base objetiva y un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima, dibujando una hoja de ruta, incluyendo el itinerario de inversión completamente pública, como el itinerario de inversión privada.

En este informe deberá integrarse un estudio de viabilidad económica preliminar que recoja de modo esquemático los costes totales de la operación y una propuesta del mix de usos alternativos adicionales al deportivo para conseguir ingresos extra por la explotación del estadio, así como las posibilidades reales de aumentar la edificabilidad para usos complementarios.